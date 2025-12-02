Världen
Ett hus i Sri Lanka som blivit förstört. Foto: Eranga Jayawardena/AP/TT
Svårt i Sri Lanka
Det har varit stora
översvämningar i flera länder
i södra Asien.
Värst har det varit
i länderna Indonesien och Sri Lanka.
Över 600 människor
har dött i Indonesien.
Nästan lika många
saknas fortfarande.
Mer än en miljon människor
har det svårt i Sri Lanka
efter översvämningarna.
Massor av hus har blivit förstörda.
Över 400 människor
har dött och 300 saknas.
Översvämningarna i år
är det värsta som hänt landet
sedan den stora flodvågen, tsunamin,
år 2004.
8 SIDOR/TT
2 december 2025