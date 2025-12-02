Det har varit stora

översvämningar i flera länder

i södra Asien.

Värst har det varit

i länderna Indonesien och Sri Lanka.

Över 600 människor

har dött i Indonesien.

Nästan lika många

saknas fortfarande.

Mer än en miljon människor

har det svårt i Sri Lanka

efter översvämningarna.

Massor av hus har blivit förstörda.

Över 400 människor

har dött och 300 saknas.

Översvämningarna i år

är det värsta som hänt landet

sedan den stora flodvågen, tsunamin,

år 2004.

