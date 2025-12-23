Världen
Poliserna grep Greta Thunberg i London. Foto: Prisoners for Palestine/AFP/TT
Poliser har gripit Thunberg
Poliser i London har gripit
Greta Thunberg.
Hon protesterade för gruppen
Palestine Action.
Några personer
i Palestine Action
sitter i fängelse
i Storbritannien.
Personerna äter inte mat.
Greta Thunberg var med
och protesterade mot
att de sitter i fängelse.
Greta Thunberg höll
i en skylt när
poliserna grep henne.
På skylten stod
att hon stöttar fångarna.
Det är förbjudet
att vara med i
eller ge stöd till
gruppen Palestine Action
i Storbritannien.
Politikerna i Storbritannien
har bestämt att Palestine Action
är terrorister.
De bestämde det i juli i år.
Det var efter att medlemmar
i gruppen bröt sig in
vid militärernas flygplan.
De förstörde två flygplan.
Det är inte känt om
Greta Thunberg
kommer att få något straff.
Men hon kan dömas
till sex månader i fängelse.
8 SIDOR/TT
23 december 2025
