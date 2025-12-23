Världen

Hon har en mössa och sjal på sig. Hon står bakom två poliser.

Poliserna grep Greta Thunberg i London. Foto: Prisoners for Palestine/AFP/TT

Poliser har gripit Thunberg

Poliser i London har gripit
Greta Thunberg.
Hon protesterade för gruppen
Palestine Action.

Några personer
i Palestine Action
sitter i fängelse
i Storbritannien.
Personerna äter inte mat.

Greta Thunberg var med
och protesterade mot
att de sitter i fängelse.

Greta Thunberg höll
i en skylt när
poliserna grep henne.
På skylten stod
att hon stöttar fångarna.

Det är förbjudet
att vara med i
eller ge stöd till
gruppen Palestine Action
i Storbritannien.

Politikerna i Storbritannien
har bestämt att Palestine Action
är terrorister.
De bestämde det i juli i år.
Det var efter att medlemmar
i gruppen bröt sig in
vid militärernas flygplan.
De förstörde två flygplan.

Det är inte känt om
Greta Thunberg
kommer att få något straff.
Men hon kan dömas
till sex månader i fängelse.

8 SIDOR/TT

23 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Sture skriver:
    23 december, 2025 kl. 17:11

    Låt henne sitta där på livstid. Hon är själv terrorist.

    Svara
  2. Skåning inte svensk skriver:
    23 december, 2025 kl. 17:12

    Sätt henne i fängelse på livstid bra gjort england

    Svara
  3. Skåning inte svensk skriver:
    23 december, 2025 kl. 17:33

    Sätt lögnhalsen i fängelse hon är en uppviglare

    Svara
  4. J skriver:
    23 december, 2025 kl. 19:19

    livstids fängelse ⛓️📵 🙏

    Svara
  5. Sah skriver:
    23 december, 2025 kl. 20:19

    Greta är en god människa som kämpar för de mänskliga rättigheterna och visar solidaritet för de tusentals barnen som bombas och svälts. Hoppas att hon frias snart så att hon kan försätta sin kamp mot orättvisan som röjer I Palestina. Free Greta

    Svara
  6. Storasyster skriver:
    23 december, 2025 kl. 20:29

    Du måste vara efterbliven eller hjärntvättad. Den som startar ett krig är alltid skyldig. Men muslimerna försöker skriva om historien och säger att lögnen är sanningen och tvärtom. Ni är satanister och och vet inte ens om det. Ni kommer att gå under och Jesus tar tillbaka Planeten. Han testar bara Satan och hans dyrkare. Ni är Ondskan på Jorden.

    Svara
