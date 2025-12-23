Poliser har gripit Thunberg

Poliser i London har gripit

Greta Thunberg.

Hon protesterade för gruppen

Palestine Action.

Några personer

i Palestine Action

sitter i fängelse

i Storbritannien.

Personerna äter inte mat.

Greta Thunberg var med

och protesterade mot

att de sitter i fängelse.

Greta Thunberg höll

i en skylt när

poliserna grep henne.

På skylten stod

att hon stöttar fångarna.

Det är förbjudet

att vara med i

eller ge stöd till

gruppen Palestine Action

i Storbritannien.

Politikerna i Storbritannien

har bestämt att Palestine Action

är terrorister.

De bestämde det i juli i år.

Det var efter att medlemmar

i gruppen bröt sig in

vid militärernas flygplan.

De förstörde två flygplan.

Det är inte känt om

Greta Thunberg

kommer att få något straff.

Men hon kan dömas

till sex månader i fängelse.

8 SIDOR/TT