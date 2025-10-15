Greta blev sparkad i fängelset

Israeliska poliser sparkade

Greta Thunberg.

De kallade också henne för hora.

Det berättar Thunberg

för tidningen Aftonbladet.

Nyligen kom Greta

hem till Sverige

efter några dagar

i israeliskt fängelse.

Hon försökte åka båt

till det palestinska området Gaza

tillsammans med flera

andra personer.

Men de blev stoppade

av israeliska soldater

och förda till fängelse.

Greta Thunberg har tidigare

sagt att de blev dåligt

behandlade i fängelset.

De fick inget att dricka.

Nu berättar Thunberg mer

om vad som hände

när båten blev stoppad.

Hon säger att israeliska

poliser släpade henne på marken.

De sparkade på henne

när hon var bunden.

Någon kladdade på hennes väska.

De skrev ordet hora

och ritade en penis.

Det säger Thunberg

till Aftonbladet.

– Det här vågar de göra

mot en svensk, vit och känd

person som jag.

Tänk då vad de gör mot

palestinier när ingen ser på.

Det säger Greta Thunberg

till tidningen.

Hon är också kritisk

mot Sveriges utrikesdepartement.

De tyckte inte att fångarna

blev så dåligt behandlade,

säger hon.

Utrikesdepartementet

har svarat att de

försökte hjälpa fångarna.

De tog med mat och vatten

till fängelset.

Men de blev stoppade

av fängelsets personal.

8 SIDOR/TT