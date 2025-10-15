Världen
Greta Thunberg. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Greta blev sparkad i fängelset
Israeliska poliser sparkade
Greta Thunberg.
De kallade också henne för hora.
Det berättar Thunberg
för tidningen Aftonbladet.
Nyligen kom Greta
hem till Sverige
efter några dagar
i israeliskt fängelse.
Hon försökte åka båt
till det palestinska området Gaza
tillsammans med flera
andra personer.
Men de blev stoppade
av israeliska soldater
och förda till fängelse.
Greta Thunberg har tidigare
sagt att de blev dåligt
behandlade i fängelset.
De fick inget att dricka.
Nu berättar Thunberg mer
om vad som hände
när båten blev stoppad.
Hon säger att israeliska
poliser släpade henne på marken.
De sparkade på henne
när hon var bunden.
Någon kladdade på hennes väska.
De skrev ordet hora
och ritade en penis.
Det säger Thunberg
till Aftonbladet.
– Det här vågar de göra
mot en svensk, vit och känd
person som jag.
Tänk då vad de gör mot
palestinier när ingen ser på.
Det säger Greta Thunberg
till tidningen.
Hon är också kritisk
mot Sveriges utrikesdepartement.
De tyckte inte att fångarna
blev så dåligt behandlade,
säger hon.
Utrikesdepartementet
har svarat att de
försökte hjälpa fångarna.
De tog med mat och vatten
till fängelset.
Men de blev stoppade
av fängelsets personal.
15 oktober 2025
