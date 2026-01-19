Europeiska unionen, EU,

är på väg att ordna

ett stort avtal om handel

med Sydamerika.

Avtalet är med länderna

Brasilien, Uruguay,

Argentina och Paraguay.

Avtalet ska göra det

lättare för företag i EU

att sälja saker till Sydamerika.

Samtidigt kan saker

från Sydamerika

bli billigare i Europa,

till exempel kaffe och vin.

I lördags sa EUs ledare

Ursula von der Leyen

ja till avtalet

på ett möte i Paraguay.

Men det är inte säkert

att det blir ett avtal.

Flera länder i EU är kritiska.

Frankrike, Polen,

Irland, Ungern och Österrike

vill stoppa avtalet.

De är oroliga att

det ska komma mycket

billig mat från Sydamerika.

Då kan bönder i Europa

få svårt att sälja sin mat.

På tisdag ska flera tusen

bönder från Europa protestera

vid EUs kontor i Strasbourg.

Bråket kan bli

en stor kris för EU.

Det säger experter.

EUs riksdag bestämmer

om det blir ett avtal.

De ska rösta om det

senare i vår.

8 SIDOR/TT