Världen

Flera traktorer kör genom Paris på kvällen. Det står saker på skyltar.

Franska bönder protesterar i Paris. Foto: AP/TT

Bråk i EU

Europeiska unionen, EU,
är på väg att ordna
ett stort avtal om handel
med Sydamerika.

Avtalet är med länderna
Brasilien, Uruguay,
Argentina och Paraguay.

Avtalet ska göra det
lättare för företag i EU
att sälja saker till Sydamerika.

Samtidigt kan saker
från Sydamerika
bli billigare i Europa,
till exempel kaffe och vin.

I lördags sa EUs ledare
Ursula von der Leyen
ja till avtalet
på ett möte i Paraguay.

Men det är inte säkert
att det blir ett avtal.
Flera länder i EU är kritiska.

Frankrike, Polen,
Irland, Ungern och Österrike
vill stoppa avtalet.

De är oroliga att
det ska komma mycket
billig mat från Sydamerika.
Då kan bönder i Europa
få svårt att sälja sin mat.

På tisdag ska flera tusen
bönder från Europa protestera
vid EUs kontor i Strasbourg.

Bråket kan bli
en stor kris för EU.
Det säger experter.

EUs riksdag bestämmer
om det blir ett avtal.
De ska rösta om det
senare i vår.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

