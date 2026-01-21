EU säger nej till USA

Förra året pratade folk från

Europeiska unionen, EU,

med folk från USA.

De pratade om hur EU

och USA ska köpa

och sälja saker till varandra.

De pratade om vilka skatter,

tullar, de ska ha på sakerna.

De ordnade ett avtal om det.

Men nu vill EU pausa avtalet.

Det säger politikerna

i EUs riksdag.

Det beror på USAs

ledare Donald Trump.

Han vill att USA

ska ha Grönland.

Nyligen hotade Trump

flera länder i EU.

Han hotar dem med

nya tullar om han inte

får som han vill.

