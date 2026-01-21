Världen

Politiker sitter i en sal. De sitter i långa rader bakom bord.

Politiker i EUs riksdag i Strasbourg i Frankrike. Foto: Pascal Bastien/AP/TT

EU säger nej till USA

Förra året pratade folk från
Europeiska unionen, EU,
med folk från USA.

De pratade om hur EU
och USA ska köpa
och sälja saker till varandra.

De pratade om vilka skatter,
tullar, de ska ha på sakerna.
De ordnade ett avtal om det.
Men nu vill EU pausa avtalet.
Det säger politikerna
i EUs riksdag.

Det beror på USAs
ledare Donald Trump.
Han vill att USA
ska ha Grönland.

Nyligen hotade Trump
flera länder i EU.
Han hotar dem med
nya tullar om han inte
får som han vill.

8 SIDOR/TT

21 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. mamma skriver:
    21 januari, 2026 kl. 12:47

    denna trump beter sig som barn i sandlådan. ibland måste man acceptera ett nej. och pg av såna är bara oroligt i världen. 😠😠😡😠😡😱🤮🤮

    Svara
  2. Vinne skriver:
    21 januari, 2026 kl. 14:33

    Är Trump en liten bebis som vill ha allt?

    Svara
