Politiker i EUs riksdag i Strasbourg i Frankrike. Foto: Pascal Bastien/AP/TT
EU säger nej till USA
Förra året pratade folk från
Europeiska unionen, EU,
med folk från USA.
De pratade om hur EU
och USA ska köpa
och sälja saker till varandra.
De pratade om vilka skatter,
tullar, de ska ha på sakerna.
De ordnade ett avtal om det.
Men nu vill EU pausa avtalet.
Det säger politikerna
i EUs riksdag.
Det beror på USAs
ledare Donald Trump.
Han vill att USA
ska ha Grönland.
Nyligen hotade Trump
flera länder i EU.
Han hotar dem med
nya tullar om han inte
får som han vill.
8 SIDOR/TT
21 januari 2026
