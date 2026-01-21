Världen
Bönder protesterar vid EUs kontor i Strasbourg. Foto: AP/TT
EUs avtal kan stoppas
Förra veckan sa EU ja
till ett stort avtal
om handel med Sydamerika.
Det är EUs största
avtal om handel någonsin.
Avtalet ska göra det
lättare att handla
med länderna Brasilien,
Argentina, Uruguay
och Paraguay.
Men EU är inte
överens om avtalet.
Flera länder säger nej.
Nu kan avtalet bli stoppat.
Först ska EUs domstol
undersöka det.
Det sa EUs riksdag ja till
på onsdagen.
Det betyder att avtalet
kan bli mycket senare
än planerat.
Det kan dröja flera månader,
kanske år.
Länderna som säger nej
är oroliga att det
ska komma mycket
billig och dålig mat
från Sydamerika.
Då kan EUs bönder
få svårt att sälja sin mat.
I tisdags protesterade
fem tusen bönder mot avtalet
vid EUs kontor i Strasbourg.
EU har jobbat med
avtalet i över 25 år.
8 SIDOR/TT
