EUs avtal kan stoppas

Förra veckan sa EU ja

till ett stort avtal

om handel med Sydamerika.

Det är EUs största

avtal om handel någonsin.

Avtalet ska göra det

lättare att handla

med länderna Brasilien,

Argentina, Uruguay

och Paraguay.

Men EU är inte

överens om avtalet.

Flera länder säger nej.

Nu kan avtalet bli stoppat.

Först ska EUs domstol

undersöka det.

Det sa EUs riksdag ja till

på onsdagen.

Det betyder att avtalet

kan bli mycket senare

än planerat.

Det kan dröja flera månader,

kanske år.

Länderna som säger nej

är oroliga att det

ska komma mycket

billig och dålig mat

från Sydamerika.

Då kan EUs bönder

få svårt att sälja sin mat.

I tisdags protesterade

fem tusen bönder mot avtalet

vid EUs kontor i Strasbourg.

EU har jobbat med

avtalet i över 25 år.

8 SIDOR/TT