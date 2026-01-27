Världen

Fem poliser står bredvid varandra. Alla är maskerade utom Greg Bovino i mitten.

Greg Bovino, i mitten, slutar som chef för regeringens poliser i Minneapolis. Foto: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/TT

Färre poliser i Minneapolis

Sedan december har USAs regering
skickat många poliser
till staden Minneapolis i USA.
Poliserna ska ta fast invandrare
som inte har tillstånd att vara i landet.

Det har blivit protester mot poliserna.
Två personer som protesterat
har blivit skjutna till döds.
Den senaste skjutningen hände i lördags.

Nu verkar det som att
presidenten Donald Trump
vill att det ska bli lugnare.

Han byter ut chefen för
regeringens poliser i Minneapolis.
Och det ska bli färre
av regeringens poliser i staden.

Det säger politikern Jacob Frey,
stadens borgmästare.
Han säger att han har pratat
i telefon med Donald Trump.

Jacob Frey är med
i partiet Demokraterna.
Donald Trump är med
i partiet Republikanerna.

8 SIDOR/TT

Många poliser

  • USAs regering har skickat tre tusen
    poliser till staden Minneapolis.
    Poliserna ska ta fast invandrare
    som inte har tillstånd att vara i USA.
  • Folk har protesterat mot poliserna.
    Två som protesterat har blivit
    skjutna till döds av poliserna.
  • Det var Renee Nicole Good, 37 år,
    och Alex Pretti, 37 år.
    Båda var amerikanska medborgare.
Massor av människor på en gata. De protesterar. Många har protesterat mot regeringens poliser i Minneapolis. Foto: Abbie Parr/AP/TT

27 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar