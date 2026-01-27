Världen
Greg Bovino, i mitten, slutar som chef för regeringens poliser i Minneapolis. Foto: Ashlee Rezin/Chicago Sun-Times/AP/TT
Färre poliser i Minneapolis
Sedan december har USAs regering
skickat många poliser
till staden Minneapolis i USA.
Poliserna ska ta fast invandrare
som inte har tillstånd att vara i landet.
Det har blivit protester mot poliserna.
Två personer som protesterat
har blivit skjutna till döds.
Den senaste skjutningen hände i lördags.
Nu verkar det som att
presidenten Donald Trump
vill att det ska bli lugnare.
Han byter ut chefen för
regeringens poliser i Minneapolis.
Och det ska bli färre
av regeringens poliser i staden.
Det säger politikern Jacob Frey,
stadens borgmästare.
Han säger att han har pratat
i telefon med Donald Trump.
Jacob Frey är med
i partiet Demokraterna.
Donald Trump är med
i partiet Republikanerna.
8 SIDOR/TT
