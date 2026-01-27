Färre poliser i Minneapolis

Sedan december har USAs regering

skickat många poliser

till staden Minneapolis i USA.

Poliserna ska ta fast invandrare

som inte har tillstånd att vara i landet.

Det har blivit protester mot poliserna.

Två personer som protesterat

har blivit skjutna till döds.

Den senaste skjutningen hände i lördags.

Nu verkar det som att

presidenten Donald Trump

vill att det ska bli lugnare.

Han byter ut chefen för

regeringens poliser i Minneapolis.

Och det ska bli färre

av regeringens poliser i staden.

Det säger politikern Jacob Frey,

stadens borgmästare.

Han säger att han har pratat

i telefon med Donald Trump.

Jacob Frey är med

i partiet Demokraterna.

Donald Trump är med

i partiet Republikanerna.