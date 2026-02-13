Världen
Poliser från gruppen ICE. Foto: Adam Gray/AP/TT
Poliserna klara i Minneapolis
Poliserna i gruppen ICE
har tagit fast
över fyra tusen personer
i staden Minneapolis i USA.
Nu är polisernas
uppdrag i staden klart.
Det säger deras chef.
Poliserna har letat
efter personer som inte
har tillstånd att vara i USA.
Personerna ska bli utvisade.
ICE har tagit fast
många farliga brottslingar.
Det säger ledarna i USA.
ICEs arbete har fått mycket kritik.
Många av personerna
som ICE har tagit har inte
varit dömda för något brott.
Poliserna som arbetat
i Minneapolis har också
skjutit ihjäl två personer.
USAs regering har
försvarat skjutningarna.
Poliserna försvarade sig,
säger regeringen.
Men många tycker
att poliserna inte hade
behövt skjuta personerna.
Och det har inte heller
varit någon rättegång
om skjutningarna.
8 SIDOR/TT
13 februari 2026
