Världen

De går längs en gata. De har västar med mycket utrustning. De har också pistoler.

Poliser från gruppen ICE. Foto: Adam Gray/AP/TT

Poliserna klara i Minneapolis

Poliserna i gruppen ICE
har tagit fast
över fyra tusen personer
i staden Minneapolis i USA.

Nu är polisernas
uppdrag i staden klart.
Det säger deras chef.

Poliserna har letat
efter personer som inte
har tillstånd att vara i USA.
Personerna ska bli utvisade.

ICE har tagit fast
många farliga brottslingar.
Det säger ledarna i USA.

ICEs arbete har fått mycket kritik.
Många av personerna
som ICE har tagit har inte
varit dömda för något brott.

Poliserna som arbetat
i Minneapolis har också
skjutit ihjäl två personer.

USAs regering har
försvarat skjutningarna.
Poliserna försvarade sig,
säger regeringen.

Men många tycker
att poliserna inte hade
behövt skjuta personerna.
Och det har inte heller
varit någon rättegång
om skjutningarna.

8 SIDOR/TT

13 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
10 kommentarer
  1. Skåning inte svensk skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:55

    Dom får gärna komma hit och hjälpa oss med illegal invandring och hjälpa oss att utvisa dom för det klarar inte våra politiker eller polisen att göra

    Svara
  2. Anonym skriver:
    13 februari, 2026 kl. 14:37

    Kan du vara tyst stor mun 😂

    Svara
  3. Hannah skriver:
    13 februari, 2026 kl. 16:01

    Anonym Du vill inte att sanningen kommer fram.
    Du har ingen rätt att tala om för andra vad de ska säga.
    Så jag säger, håll tyst.
    Vad tycker du om den behandlingen?

    Svara
  4. Id skriver:
    13 februari, 2026 kl. 16:18

    Anonym din lilla horunge

    Svara
  5. Svenne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 16:48

    Till anonym håll käften

    Svara
  6. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:33

    Lugn. Vad är det för kommentar?

    Svara
  7. Sverige är svenskarnas land skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:41

    Vi behöver ICE här också.
    Vissa kommentarer är aggressiva och hotfulla och det är invandrare som skriver dem.
    Massinvandringen i Sverige blev en katastrof.
    Känner inte att de vill Sverige väl. Tvärtom.

    Svara
  8. Till korrupta politiker skriver:
    13 februari, 2026 kl. 17:49

    Anonym jag förstår att du tycker att det är fel att utvisa människor som inte ska vara i usa illegalt det betyder väl att du själv bor i Sverige illegalt så åk hem din pajas

    Svara
  9. Y skriver:
    13 februari, 2026 kl. 22:00

    Det är giriga företagare som vill vinna mer pengar på svenska folket bekostnad.
    Kapitalismen eller företagare vill ha billig invandrare som gör jobbet. Vanlig svensk får bli arbetslös och sitta hemma och mår dålig eller börja dricka och knarka. Arbetsgivare måste betala mer skatt får en invandrare som jobbar billigt.

    Svara
  10. - skriver:
    13 februari, 2026 kl. 22:00

    Elon Musk rikaste företagare i världen vill inte betala skatt !

    Svara
Kommentarer och regler
