Poliserna klara i Minneapolis

Poliserna i gruppen ICE

har tagit fast

över fyra tusen personer

i staden Minneapolis i USA.

Nu är polisernas

uppdrag i staden klart.

Det säger deras chef.

Poliserna har letat

efter personer som inte

har tillstånd att vara i USA.

Personerna ska bli utvisade.

ICE har tagit fast

många farliga brottslingar.

Det säger ledarna i USA.

ICEs arbete har fått mycket kritik.

Många av personerna

som ICE har tagit har inte

varit dömda för något brott.

Poliserna som arbetat

i Minneapolis har också

skjutit ihjäl två personer.

USAs regering har

försvarat skjutningarna.

Poliserna försvarade sig,

säger regeringen.

Men många tycker

att poliserna inte hade

behövt skjuta personerna.

Och det har inte heller

varit någon rättegång

om skjutningarna.

8 SIDOR/TT