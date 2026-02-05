Världen
Några av regeringens poliser. Foto: Adam Gray/AP/TT
Trump tar bort poliser
Den senaste tiden
har det varit stora protester
i staden Minneapolis i USA.
Folk har protesterat mot
regeringens särskilda poliser.
Tre tusen av regeringens poliser
har varit i staden
för att hitta människor
som inte har rätt att vara i USA.
Det är invandrare utan tillstånd.
Det har blivit våldsamt när folk
har protesterat mot poliserna.
Två personer som har protesterat
har blivit skjutna till döds av poliserna.
Men nu ska sju hundra poliser
lämna Minneapolis.
Det har USAs ledare
Donald Trump bestämt.
Det säger han till kanalen NBC News.
Trump säger att det beror på
att de som styr i staden
nu samarbetar med honom
och hans regering.
8 SIDOR/TT
5 februari 2026
Det var på tiden