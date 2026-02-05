Trump tar bort poliser

Den senaste tiden

har det varit stora protester

i staden Minneapolis i USA.

Folk har protesterat mot

regeringens särskilda poliser.

Tre tusen av regeringens poliser

har varit i staden

för att hitta människor

som inte har rätt att vara i USA.

Det är invandrare utan tillstånd.

Det har blivit våldsamt när folk

har protesterat mot poliserna.

Två personer som har protesterat

har blivit skjutna till döds av poliserna.

Men nu ska sju hundra poliser

lämna Minneapolis.

Det har USAs ledare

Donald Trump bestämt.

Det säger han till kanalen NBC News.

Trump säger att det beror på

att de som styr i staden

nu samarbetar med honom

och hans regering.

8 SIDOR/TT