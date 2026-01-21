Folk flyr från Kiev

Ryssland fortsätter

att attackera Ukraina.

Ryska militärer

attackerar från luften

med drönare och robotar.

I tisdags var det

en stor attack mot

Ukrainas huvudstad Kiev.

Ryssland ska ha skjutit

över 300 drönare

och många robotar.

De förstörde hus

och system för

el och energi.

Efter attacken saknar

hälften av Kievs hus el.

Det säger Ukrainas

minister Mariana Betsa.

Samtidigt är det

mycket kallt i Kiev,

ungefär minus 20 grader.

Folk fryser i hus

och lägenheter.

Många flyr från staden.

Under januari har

ungefär 600 tusen

människor lämnat Kiev.

Det säger stadens ledare

Vitalij Klytjko.

I tisdags var det också en rysk

attack mot staden Kryvyj Rih.

Två människor dog.

Ryssland säger att

Ukraina samtidigt attackerade

ett område i sydöstra Ryssland.

Elva människor ska

ha blivit skadade där.

