Världen
Folk tar skydd i Kievs tunnelbana under den ryska attacken i tisdags. Foto: AP/TT
Folk flyr från Kiev
Ryssland fortsätter
att attackera Ukraina.
Ryska militärer
attackerar från luften
med drönare och robotar.
I tisdags var det
en stor attack mot
Ukrainas huvudstad Kiev.
Ryssland ska ha skjutit
över 300 drönare
och många robotar.
De förstörde hus
och system för
el och energi.
Efter attacken saknar
hälften av Kievs hus el.
Det säger Ukrainas
minister Mariana Betsa.
Samtidigt är det
mycket kallt i Kiev,
ungefär minus 20 grader.
Folk fryser i hus
och lägenheter.
Många flyr från staden.
Under januari har
ungefär 600 tusen
människor lämnat Kiev.
Det säger stadens ledare
Vitalij Klytjko.
I tisdags var det också en rysk
attack mot staden Kryvyj Rih.
Två människor dog.
Ryssland säger att
Ukraina samtidigt attackerade
ett område i sydöstra Ryssland.
Elva människor ska
ha blivit skadade där.
8 SIDOR/TT
21 januari 2026
