För varmt tre år i rad

Världens länder har lovat

att klimatet inte ska bli

mer än 1,5 grader varmare.

Det kallas Parisavtalet.

Men de senaste tre åren

har temperaturen varit

över 1,5 grader varmare.

Det visar en ny undersökning

från Europeiska unionens experter

i gruppen Copernicus.

– Vi har just varit med om

ett av de varmaste åren

som har mätts.

Det säger Carlo Buontempo

som jobbar i Copernicus.

Det kan vara svårt att förstå

att det blivit varmare.

Just nu är det ju mer snö

och kyla än vanligt.

Men experterna säger

att det är fakta.

Utsläpp av gaser från

bland annat bilar

gör att klimatet blir varmare.

Varmare klimat gör

alla väder mer extrema.

Stormar blir starkare.

Värmen blir högre.

Regn och snö blir kraftigare.

Det blir svårt för

människor och djur.

8 SIDOR/TT