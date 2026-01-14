Världen
Två personer i Frankrike skyddar sig mot värmen i somras. Foto: Aurelien Morissard/AP/TT
För varmt tre år i rad
Världens länder har lovat
att klimatet inte ska bli
mer än 1,5 grader varmare.
Det kallas Parisavtalet.
Men de senaste tre åren
har temperaturen varit
över 1,5 grader varmare.
Det visar en ny undersökning
från Europeiska unionens experter
i gruppen Copernicus.
– Vi har just varit med om
ett av de varmaste åren
som har mätts.
Det säger Carlo Buontempo
som jobbar i Copernicus.
Det kan vara svårt att förstå
att det blivit varmare.
Just nu är det ju mer snö
och kyla än vanligt.
Men experterna säger
att det är fakta.
Utsläpp av gaser från
bland annat bilar
gör att klimatet blir varmare.
Varmare klimat gör
alla väder mer extrema.
Stormar blir starkare.
Värmen blir högre.
Regn och snö blir kraftigare.
Det blir svårt för
människor och djur.
8 SIDOR/TT
14 januari 2026