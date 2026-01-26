Man skjuten av poliser i USA

Det fortsätter

att vara våld och protester

i staden Minneapolis i USA.

USAs regering har skickat

flera tusen poliser till staden.

Poliserna hör till grupperna

ICE och Border Patrol,

bland annat.

De ska ta fast invandrare

som inte har tillstånd

att vara i USA.

I lördags sköt regeringens poliser

ihjäl en man.

Det hände under

en protest mot poliserna.

Mannen som dödades var 37 år.

Hans namn var Alex Pretti.

Han jobbade som sjuksköterska

och var amerikansk medborgare.

Många såg och filmade skjutningen.

Det är andra skjutningen

på kort tid då regeringens poliser

skjuter ihjäl en amerikansk

medborgare i Minneapolis.

Regeringens poliser säger

att skjutningen hände

för att de var tvungna

att försvara sig.

Det verkar som att

Alex Pretti hade en pistol.

Men flera tidningar i USA

skriver att filmer visar att han

inte hade pistolen i handen.

De skriver att han hade

en telefon i handen.

I USA är det ofta lagligt

att ha en pistol med sig ute på stan,

om du har tillstånd för pistolen.

Det hade Alex Pretti.

Många i Minneapolis

och på andra platser är arga

över det som händer i USA.

Det är protester

mot regeringens poliser.

Folk som protesterar vill att

poliserna lämnar Minneapolis.

8 SIDOR/TT