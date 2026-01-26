Världen

    Människor nära platsen där Alex Pretti blev skjuten till döds. Foto: Adam Gray/AP/TT

    Alex Pretti blev 37 år. Foto: Michael Pretti/AP/TT

    Människor i staden Minneapolis i USA är arga efter mordet på Alex Pretti. Foto: Adam Gray/AP/TT

    Redan innan Alex Pretti blev skjuten var det protester i Minneapolis. Foto: Abbie Parr/AP/TT

Man skjuten av poliser i USA

Det fortsätter
att vara våld och protester
i staden Minneapolis i USA.

USAs regering har skickat
flera tusen poliser till staden.
Poliserna hör till grupperna
ICE och Border Patrol,
bland annat.

De ska ta fast invandrare
som inte har tillstånd
att vara i USA.

I lördags sköt regeringens poliser
ihjäl en man.
Det hände under
en protest mot poliserna.

Mannen som dödades var 37 år.
Hans namn var Alex Pretti.
Han jobbade som sjuksköterska
och var amerikansk medborgare.
Många såg och filmade skjutningen.

Det är andra skjutningen
på kort tid då regeringens poliser
skjuter ihjäl en amerikansk
medborgare i Minneapolis.

Regeringens poliser säger
att skjutningen hände
för att de var tvungna
att försvara sig.

Det verkar som att
Alex Pretti hade en pistol.
Men flera tidningar i USA
skriver att filmer visar att han
inte hade pistolen i handen.
De skriver att han hade
en telefon i handen.

I USA är det ofta lagligt
att ha en pistol med sig ute på stan,
om du har tillstånd för pistolen.
Det hade Alex Pretti.

Många i Minneapolis
och på andra platser är arga
över det som händer i USA.

Det är protester
mot regeringens poliser.
Folk som protesterar vill att
poliserna lämnar Minneapolis.

Mer om skjutningen

  • I lördags var det stora
    protester mot regeringens poliser
    i staden Minneapolis i USA.
  • Alex Pretti filmade
    när poliser försökte få
    människor som protesterade
    att flytta på sig.
  • Filmer visar att Pretti
    försökte gå mellan när en polis
    knuffade en kvinna.
    Då var det flera poliser
    som brottade ner honom.
    Sedan blev han
    skjuten med flera skott.
  • Det verkar som att
    Alex Pretti hade en pistol.
    Tv-kanalen CNN berättar
    att en film verkar visa
    att en polis tog en pistol
    från Alex Prettis byxor.
    Det hände innan Pretti
    blev skjuten, säger CNN.
  • USAs ledare Donald Trump
    säger att Alex Pretti hade
    ett mycket farligt vapen.
Trump står på en scen framför en mikrofon. Donald Trump säger att Alex Pretti hade ett farligt vapen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT

26 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. vill inte berätta skriver:
    26 januari, 2026 kl. 10:47

    varföööörrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Svara
