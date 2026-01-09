Världen
En man i det palestinska området Gaza cyklar förbi hus som har bombats sönder. Nyligen hände nya attacker i Gaza. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Minst 13 dödade i Gaza
Israel har gjort flera attacker
från luften i det palestinska
området Gaza.
Attackerna hände i torsdags.
Minst 13 människor dödades.
Fem av dem var barn.
Det säger myndigheter i Gaza
som styrs av gruppen Hamas.
En drönare dödade
tre barn och en vuxen
i ett tält.
Många människor har inga
hem kvar i Gaza.
Israel har bombat sönder deras hus.
Därför bor många i tält.
Israel säger att de gjorde
attackerna efter att en
raket skjutits mot Israel.
Raketen nådde inte utanför
Gazas gräns.
Sedan den 10 oktober förra året
är det paus i kriget i Gaza.
Trots det har minst
425 palestinier i Gaza dödats.
Israel säger att tre av deras
militärer har dödats
av män med vapen i Gaza.
8 SIDOR/TT
Då började attackerna
- Israel började sina stora attacker
mot det palestinska området
Gaza efter den 7 oktober
år 2023.
- Det hände efter att gruppen
Hamas som styr i Gaza
attackerat Israel.
- Både Israel och Hamas
är anklagade för brott
mot krigets lagar.
- Israels ledare Benjamin Netanyahu
är efterlyst av domstolen ICC
som har rättegångar
om brott i krig.
9 januari 2026
ja 8 sidor ni ser ju att israel gör attack på palestina och ni kallar fortfarande hamas och palestina en terror grupp och land ursäkta?!😠😤🤢
Hej!
Vad menar du?
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
Hur kan man prata om en vapenvila, när Israel fortsätter att döda oskyldiga barn och civila folk?? Det är ett krigsbrott och hela världen är tyst. 🙁