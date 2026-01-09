Minst 13 dödade i Gaza

Israel har gjort flera attacker

från luften i det palestinska

området Gaza.

Attackerna hände i torsdags.

Minst 13 människor dödades.

Fem av dem var barn.

Det säger myndigheter i Gaza

som styrs av gruppen Hamas.

En drönare dödade

tre barn och en vuxen

i ett tält.

Många människor har inga

hem kvar i Gaza.

Israel har bombat sönder deras hus.

Därför bor många i tält.

Israel säger att de gjorde

attackerna efter att en

raket skjutits mot Israel.

Raketen nådde inte utanför

Gazas gräns.

Sedan den 10 oktober förra året

är det paus i kriget i Gaza.

Trots det har minst

425 palestinier i Gaza dödats.

Israel säger att tre av deras

militärer har dödats

av män med vapen i Gaza.

8 SIDOR/TT