En man på cykel framför trasiga hus.

En man i det palestinska området Gaza cyklar förbi hus som har bombats sönder. Nyligen hände nya attacker i Gaza. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

Minst 13 dödade i Gaza

Israel har gjort flera attacker
från luften i det palestinska
området Gaza.
Attackerna hände i torsdags.

Minst 13 människor dödades.
Fem av dem var barn.

Det säger myndigheter i Gaza
som styrs av gruppen Hamas.

En drönare dödade
tre barn och en vuxen
i ett tält.

Många människor har inga
hem kvar i Gaza.
Israel har bombat sönder deras hus.
Därför bor många i tält.

Israel säger att de gjorde
attackerna efter att en
raket skjutits mot Israel.
Raketen nådde inte utanför
Gazas gräns.

Sedan den 10 oktober förra året
är det paus i kriget i Gaza.
Trots det har minst
425 palestinier i Gaza dödats.

Israel säger att tre av deras
militärer har dödats
av män med vapen i Gaza.

Då började attackerna

  • Israel började sina stora attacker
    mot det palestinska området
    Gaza efter den 7 oktober
    år 2023.
  • Det hände efter att gruppen
    Hamas som styr i Gaza
    attackerat Israel.
  • Både Israel och Hamas
    är anklagade för brott
    mot krigets lagar.
  • Israels ledare Benjamin Netanyahu
    är efterlyst av domstolen ICC
    som har rättegångar
    om brott i krig.
Han håller upp ett pekfinger när han pratar. Israels ledare Benjamin Netanyahu. Foto: Ronen Zvulun/AP/TT

9 januari 2026

  1. senapmedoreo skriver:
    9 januari, 2026 kl. 10:34

    ja 8 sidor ni ser ju att israel gör attack på palestina och ni kallar fortfarande hamas och palestina en terror grupp och land ursäkta?!😠😤🤢

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      9 januari, 2026 kl. 10:37

      Hej!

      Vad menar du?

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  2. Juna skriver:
    9 januari, 2026 kl. 10:36

    Hur kan man prata om en vapenvila, när Israel fortsätter att döda oskyldiga barn och civila folk?? Det är ett krigsbrott och hela världen är tyst. 🙁

