Möte om Grönland

USAs ledare Donald Trump

har sagt att USA

behöver ön Grönland.

Han har hotat med

att använda militärer

för att det ska bli så.

Trump har också sagt

att han kanske måste välja mellan

att ta kontroll över danska Grönland

eller att USA är kvar i gruppen Nato.

I Nato samarbetar militärer

från olika länder.

De ska skydda varandra i krig.

Jens-Frederik Nielsen

är ledare för Grönlands regering.

– Om Grönland måste välja

mellan Danmark och USA

väljer vi Danmark och Nato,

säger Jens-Frederik Nielsen.

Danmarks ledare

Mette Frederiksen säger

att små länder inte ska behöva

vara rädda för stora länder.

På onsdag den här veckan

ska ministrar från Grönland

och Danmark ha ett möte med

USAs minister Marco Rubio.

Mötet ska handla om

det som Donald Trump

har sagt om Grönland.

8 SIDOR/TT