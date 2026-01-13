Världen

De står framför mikrofoner och pratar.

Jens-Frederik Nielsen och Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau/AP/TT

Möte om Grönland

USAs ledare Donald Trump
har sagt att USA
behöver ön Grönland.

Han har hotat med
att använda militärer
för att det ska bli så.

Trump har också sagt
att han kanske måste välja mellan
att ta kontroll över danska Grönland
eller att USA är kvar i gruppen Nato.

I Nato samarbetar militärer
från olika länder.
De ska skydda varandra i krig.

Jens-Frederik Nielsen
är ledare för Grönlands regering.

– Om Grönland måste välja
mellan Danmark och USA
väljer vi Danmark och Nato,
säger Jens-Frederik Nielsen.

Danmarks ledare
Mette Frederiksen säger
att små länder inte ska behöva
vara rädda för stora länder.

På onsdag den här veckan
ska ministrar från Grönland
och Danmark ha ett möte med
USAs minister Marco Rubio.

Mötet ska handla om
det som Donald Trump
har sagt om Grönland.

8 SIDOR/TT

Världens största ö

  • Grönland är världens största ö.
    Den är en del av landet Danmark,
    men har en egen riksdag
    och regering.
  • Donald Trump har sagt
    att USA behöver Grönland
    för sin säkerhet.
  • På Grönland finns
    också mycket olja, gas
    och viktiga metaller.
  • I vår är det val i Grönland.
    Då ska folket där
    rösta om vilka politiker
    de vill ha i sin riksdag.
  • Många tror att valet också
    kommer att handla om
    i fall Grönland ska fortsätta
    att vara en del av Danmark.
Flagga är hissad bakom ett hus. Grönlands flagga i staden Nuuk på Grönland. Foto: Johan Nilsson/TT

13 januari 2026

  1. Vinne skriver:
    13 januari, 2026 kl. 16:55

    Om jag förstod det rätt så måste Trump välja mellan att ta över hela Grönland eller vara kvar i Nato då han inte får välja båda?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 januari, 2026 kl. 17:00

      Trump har sagt att
      om USA inte får Grönland
      då kommer kanske USA att lämna Nato.

      /8 Sidor

  2. Trump skriver:
    13 januari, 2026 kl. 17:39

    Trump har rätt att ta Grönland. Folk i Grönland vill ha USA

