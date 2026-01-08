Polis i USA sköt ihjäl mamma

En polis från myndigheten ICE

sköt ihjäl en 37-årig mamma.

Det hände i onsdags

i staden Minneapolis i USA.

Mamman hade tre barn.

Myndigheten ICE har särskilda poliser.

De jobbar med att hitta människor

som ska tvingas att lämna USA.

De ska utvisas.

Skjutningen hände

i ett område med flera hus.

Flera personer filmade skjutningen.

Det har blivit en stor nyhet i världen.

Mamman försökte köra iväg i en bil.

Då sköt en av ICEs poliser ihjäl henne

genom rutan på bilen.

USAs ledare Donald Trump

försvarar polisen som sköt.

Jacob Frey är ledare

i staden Minneapolis.

Han är arg över det som hänt.

Jacob Frey vill att poliserna

som jobbar på ICE ska lämna staden.

Han säger att de gör USA

till ett otryggt land.

Flera tusen människor i USA

tände ljus och samlades på olika platser

för att minnas mamman.

De protesterade också

mot myndigheten ICE.

Flera skolor i Minneapolis

har stängt resten av veckan

på grund av det som har hänt.

8 SIDOR/TT