Världen
Bilen som en mamma körde när en polis sköt henne. Foto: Ben Hovland/AP/TT
Människor i USA som protesterar mot myndigheten ICE. Foto: Christopher Katsarov/AP/TT
Polis i USA sköt ihjäl mamma
En polis från myndigheten ICE
sköt ihjäl en 37-årig mamma.
Det hände i onsdags
i staden Minneapolis i USA.
Mamman hade tre barn.
Myndigheten ICE har särskilda poliser.
De jobbar med att hitta människor
som ska tvingas att lämna USA.
De ska utvisas.
Skjutningen hände
i ett område med flera hus.
Flera personer filmade skjutningen.
Det har blivit en stor nyhet i världen.
Mamman försökte köra iväg i en bil.
Då sköt en av ICEs poliser ihjäl henne
genom rutan på bilen.
USAs ledare Donald Trump
försvarar polisen som sköt.
Jacob Frey är ledare
i staden Minneapolis.
Han är arg över det som hänt.
Jacob Frey vill att poliserna
som jobbar på ICE ska lämna staden.
Han säger att de gör USA
till ett otryggt land.
Flera tusen människor i USA
tände ljus och samlades på olika platser
för att minnas mamman.
De protesterade också
mot myndigheten ICE.
Flera skolor i Minneapolis
har stängt resten av veckan
på grund av det som har hänt.
8 SIDOR/TT
8 januari 2026
igen ska dö
hej allihopa det är inte okej att hålla på såhär sluta göra brott i sverige nu !!😀
De dåliga människorna måste förstå att de inte kan bete sig hur som helst.
Lagar och regler måste följas.
”hitta människor
som ska tvingas att lämna USA.”
Kanske borde skriva ”ska hitta människor som illegalt befinner sig i USA och vara många är kriminella”?
Det här är inte poliser, det är Trumps fascistiska ligister med vapen och masker och utan arresteringsorder. Nu har de mördat en amerikansk medborgare. Och Trump har fräckheten att kritisera Iran för dess svar på USA-israeliskt sponsrade upplopp?
Så klart hemskt att hon dog MEN hin försökte köra på en polis, inte en bil. Syns på flera videor på nätet. Hon blockerade också en polisbil med flit.