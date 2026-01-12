Stora protester mot poliser

En polis från gruppen ICE

sköt nyligen ihjäl en kvinna

i staden Minneapolis i USA.

Kvinnan satt i en bil

när polisen sköt henne.

I helgen protesterade

tusentals amerikaner mot ICE.

De är arga för att polisen sköt kvinnan.

De är också arga på hur ICE jobbar.

Poliserna i ICE jobbar med

att gripa folk som är i USA

utan tillstånd.

De letar till exempel

efter folk på arbetsplatser.

ICE har fått mer pengar

sedan Donald Trump

blev president.

Han säger att det finns

många människor

som är i USA utan tillstånd.

Han har lovat att utvisa dem.

