Världen
Protester i staden Minneapolis. Foto: Christopher Katsarov/AP/TT
Protester i staden Kansas. Foto: Charlie Riedel/AP/TT
Stora protester mot poliser
En polis från gruppen ICE
sköt nyligen ihjäl en kvinna
i staden Minneapolis i USA.
Kvinnan satt i en bil
när polisen sköt henne.
I helgen protesterade
tusentals amerikaner mot ICE.
De är arga för att polisen sköt kvinnan.
De är också arga på hur ICE jobbar.
Poliserna i ICE jobbar med
att gripa folk som är i USA
utan tillstånd.
De letar till exempel
efter folk på arbetsplatser.
ICE har fått mer pengar
sedan Donald Trump
blev president.
Han säger att det finns
många människor
som är i USA utan tillstånd.
Han har lovat att utvisa dem.
8 SIDOR/TT
12 januari 2026