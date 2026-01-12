Världen

  • Immigration Enforcement Minnesota

    Protester i staden Minneapolis. Foto: Christopher Katsarov/AP/TT

  • Immigration Enforcement Missouri

    Protester i staden Kansas. Foto: Charlie Riedel/AP/TT

Stora protester mot poliser

En polis från gruppen ICE
sköt nyligen ihjäl en kvinna
i staden Minneapolis i USA.
Kvinnan satt i en bil
när polisen sköt henne.

I helgen protesterade
tusentals amerikaner mot ICE.
De är arga för att polisen sköt kvinnan.
De är också arga på hur ICE jobbar.

Poliserna i ICE jobbar med
att gripa folk som är i USA
utan tillstånd.

De letar till exempel
efter folk på arbetsplatser.

ICE har fått mer pengar
sedan Donald Trump
blev president.
Han säger att det finns
många människor
som är i USA utan tillstånd.
Han har lovat att utvisa dem.

8 SIDOR/TT

12 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar