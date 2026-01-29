Världen

Han höjer en knuten näve.

USAs ledare Donald Trump. Foto: AP/TT

Trump hotar Iran igen

Bråket mellan USA
och Iran fortsätter.
USAs ledare Donald Trump
har tidigare hotat
att attackera Iran.

Nu ska många fartyg
med militärer från USA
vara på väg mot Iran.
Det skriver Trump
på sin sida på internet.

Han vill att Irans
ledare genast kommer
överens med honom.
Annars ska USA
attackera Iran.

– Det är verkligen
bråttom, hotar Trump.

Iran har svarat
att de gärna pratar.
Men om USA attackerar
kommer de försvara sig.

Donald Trump är arg
efter att poliser i Iran
skjutit ihjäl många tusen människor.
Det hände när de
protesterade mot Irans ledare.

Trump vill också stoppa
Iran från att göra kärnvapen.
I somras attackerade
USA flera fabriker
för kärnkraft i Iran.

Men det är inte klart
hur mycket som
blev förstört.

Iran säger att de
inte gör kärnvapen.

8 SIDOR/TT

29 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. mormor en klagande svensk skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:28

    Ska det bli krig där?

    Svara
  2. bla skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:30

    det är redan krig i iran

    Svara
  3. bara hålla med skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:31

    kan det bli krig där 8 sidor😔😔😔

    Svara
  4. morot är gott skriver:
    29 januari, 2026 kl. 10:32

    en morot som trump inte bra någon kommer äta upp han 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Svara
  5. Vinne skriver:
    29 januari, 2026 kl. 12:00

    Men Trump har ice som dödar och tar folk. Så Trump är oxå dålig som iran för poliserna. Väl?

    Svara
  6. Loke språk skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:07

    Varför gör han så han borde gå i skola👺👺👺👿👿👿😺😺😺😻😻😻🐱🐱🐱😸😸😸🙀🙀🙀🐈🐈🐈😎😎😎😎😎😎🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕👴👴👴👴👴👴👴🧐🧐🧐👵👵🧓🧓🪿

    Svara
