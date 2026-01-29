Trump hotar Iran igen

Bråket mellan USA

och Iran fortsätter.

USAs ledare Donald Trump

har tidigare hotat

att attackera Iran.

Nu ska många fartyg

med militärer från USA

vara på väg mot Iran.

Det skriver Trump

på sin sida på internet.

Han vill att Irans

ledare genast kommer

överens med honom.

Annars ska USA

attackera Iran.

– Det är verkligen

bråttom, hotar Trump.

Iran har svarat

att de gärna pratar.

Men om USA attackerar

kommer de försvara sig.

Donald Trump är arg

efter att poliser i Iran

skjutit ihjäl många tusen människor.

Det hände när de

protesterade mot Irans ledare.

Trump vill också stoppa

Iran från att göra kärnvapen.

I somras attackerade

USA flera fabriker

för kärnkraft i Iran.

Men det är inte klart

hur mycket som

blev förstört.

Iran säger att de

inte gör kärnvapen.

8 SIDOR/TT