Världen
USAs ledare Donald Trump. Foto: AP/TT
Trump hotar Iran igen
Bråket mellan USA
och Iran fortsätter.
USAs ledare Donald Trump
har tidigare hotat
att attackera Iran.
Nu ska många fartyg
med militärer från USA
vara på väg mot Iran.
Det skriver Trump
på sin sida på internet.
Han vill att Irans
ledare genast kommer
överens med honom.
Annars ska USA
attackera Iran.
– Det är verkligen
bråttom, hotar Trump.
Iran har svarat
att de gärna pratar.
Men om USA attackerar
kommer de försvara sig.
Donald Trump är arg
efter att poliser i Iran
skjutit ihjäl många tusen människor.
Det hände när de
protesterade mot Irans ledare.
Trump vill också stoppa
Iran från att göra kärnvapen.
I somras attackerade
USA flera fabriker
för kärnkraft i Iran.
Men det är inte klart
hur mycket som
blev förstört.
Iran säger att de
inte gör kärnvapen.
8 SIDOR/TT
29 januari 2026
Ska det bli krig där?
det är redan krig i iran
kan det bli krig där 8 sidor😔😔😔
en morot som trump inte bra någon kommer äta upp han 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Men Trump har ice som dödar och tar folk. Så Trump är oxå dålig som iran för poliserna. Väl?
Varför gör han så han borde gå i skola👺👺👺👿👿👿😺😺😺😻😻😻🐱🐱🐱😸😸😸🙀🙀🙀🐈🐈🐈😎😎😎😎😎😎🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕👴👴👴👴👴👴👴🧐🧐🧐👵👵🧓🧓🪿