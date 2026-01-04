Världen

  • US military intervention in Venezuela

    USA poliser går med Venezuelas president Nicolás Maduro. Foto: Rapid Response 47:s konto på X via AFP/TT

  • VENEZUELA-US-CONFLICT-CRISIS

    USA bombade mot flera platser i huvudstaden Caracas. Det brinner i militärernas kontor. Foto: AFP/TT

  • APTOPIX Venezuela US

    Människor i Caracas bränner en amerikansk flagga. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT

  • Venezuela US

    Människor i Caracas köar för att köpa mat och bensin. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT

USA attackerade Venezuela

USA har attackerat
landet Venezuela i Sydamerika.
Flera explosioner hördes
i huvudstaden Caracas på lördagen.

Amerikanska militärer gick in
i ledaren Nicolás Maduros hus.
De grep Maduro och hans fru.
De förde dem till USA.

Nu ska det bli
en rättegång mot Maduro.
USA säger att Maduro ordnar
smuggling av knark.

USA har i flera månader
attackerat båtar i havet
nära Venezuela.
De säger att båtarna
smugglar knark.

USA säger att de ska
styra Venezuela tills
det finns en ny regering.

Venezuela har mycket olja.
USA säger att de ska
styra oljan också.

I Caracas har en del människor
firat att Maduro är borta.
Maduro var ingen
demokratisk ledare säger de.

Andra människor i Venezuela är rädda
att det ska bli bråkigt i landet.
En del bränner amerikanska flaggor.

– Det är väldigt mycket
som är osäkert nu,
säger experten Fredrik Uggla.

8 SIDOR/TT

Venezuela

  • Landet Venezuela ligger
    i norra Sydamerika.
  • Caracas är huvudstad.
  • Nicolás Maduro har varit ledare
    sedan år 2013.
  • Han har bland annat fått kritik
    för att det var fusk i det senaste valet.
  • Många har flytt från landet
    under tiden som Maduro har styrt.
    Många i landet är fattiga.

4 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. Svenne skriver:
    4 januari, 2026 kl. 11:25

    Trump han är en hjälte död åt knarkkartellerna

    Svara
  2. Inshallah skriver:
    4 januari, 2026 kl. 11:27

    Hoppas trump avsätter våra politiker också

    Svara
  3. Svenne skriver:
    4 januari, 2026 kl. 11:34

    Bra att trump har fått fast en av världens största knarkkung

    Svara
  4. Vinne skriver:
    4 januari, 2026 kl. 13:05

    Bra av Trump att göra så, men är det verkligen lagligt på just de sättet Trump gjorde ens?

    Svara
  5. Heliga Birgitta skriver:
    4 januari, 2026 kl. 13:15

    Det behövs en världspolis när världen håller på att gå under.
    Alla borde tacka honom.
    Tack Mr President. Du är den bäste ledaren världen någonsin haft.

    Svara
  6. Monica skriver:
    4 januari, 2026 kl. 15:27

    Alla vet att trump invadera Venezuela på grund av olja inte för knark.

    Svara
  7. I am skriver:
    4 januari, 2026 kl. 15:53

    Alla vet att slaktandet av människor i Sudan beror på att FAE vill ha deras guld…..

    Svara
  8. Fatima skriver:
    4 januari, 2026 kl. 16:35

    Det inte sant Trump vill ha oljan bara

    Svara
  9. G skriver:
    4 januari, 2026 kl. 18:16

    Det är samma med Grönland. Tramp kommer att ta Grönland för falska eller påhittad orsak, som smuggla knark till USA

    Svara
  10. MM skriver:
    4 januari, 2026 kl. 18:18

    Israel och USA är två tjuvar, vill ha guld, olja och gas

    Svara
  11. Svenne skriver:
    4 januari, 2026 kl. 19:05

    Gogo usa

    Svara
  12. Lukas skriver:
    4 januari, 2026 kl. 19:39

    Trump förstörde inte det diktatoriska regimen. Han bara kidnappade Maduro Han ignorerar den venezuelanska oppositionen och han vill bara visa sin makt och göra affärer, även med brottslingar.

    Svara
  13. Spän skriver:
    4 januari, 2026 kl. 21:23

    Nationeulles suvernätitet är dyrast sak som folk stolt över.

    Svara
  14. Jalla Jalla skriver:
    4 januari, 2026 kl. 22:10

    Manduro är en knarkkung.
    Krossa alla sådana monster.
    Har förstört hela Venezuela.

    Svara
  15. Svenne skriver:
    5 januari, 2026 kl. 00:33

    Hoppas usa tar colombia också

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar