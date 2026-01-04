Världen
USA poliser går med Venezuelas president Nicolás Maduro. Foto: Rapid Response 47:s konto på X via AFP/TT
USA bombade mot flera platser i huvudstaden Caracas. Det brinner i militärernas kontor. Foto: AFP/TT
Människor i Caracas bränner en amerikansk flagga. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
Människor i Caracas köar för att köpa mat och bensin. Foto: Ariana Cubillos/AP/TT
USA attackerade Venezuela
USA har attackerat
landet Venezuela i Sydamerika.
Flera explosioner hördes
i huvudstaden Caracas på lördagen.
Amerikanska militärer gick in
i ledaren Nicolás Maduros hus.
De grep Maduro och hans fru.
De förde dem till USA.
Nu ska det bli
en rättegång mot Maduro.
USA säger att Maduro ordnar
smuggling av knark.
USA har i flera månader
attackerat båtar i havet
nära Venezuela.
De säger att båtarna
smugglar knark.
USA säger att de ska
styra Venezuela tills
det finns en ny regering.
Venezuela har mycket olja.
USA säger att de ska
styra oljan också.
I Caracas har en del människor
firat att Maduro är borta.
Maduro var ingen
demokratisk ledare säger de.
Andra människor i Venezuela är rädda
att det ska bli bråkigt i landet.
En del bränner amerikanska flaggor.
– Det är väldigt mycket
som är osäkert nu,
säger experten Fredrik Uggla.
8 SIDOR/TT
Venezuela
- Landet Venezuela ligger
i norra Sydamerika.
- Caracas är huvudstad.
- Nicolás Maduro har varit ledare
sedan år 2013.
- Han har bland annat fått kritik
för att det var fusk i det senaste valet.
- Många har flytt från landet
under tiden som Maduro har styrt.
Många i landet är fattiga.
4 januari 2026
Trump han är en hjälte död åt knarkkartellerna
Hoppas trump avsätter våra politiker också
Bra att trump har fått fast en av världens största knarkkung
Bra av Trump att göra så, men är det verkligen lagligt på just de sättet Trump gjorde ens?
Det behövs en världspolis när världen håller på att gå under.
Alla borde tacka honom.
Tack Mr President. Du är den bäste ledaren världen någonsin haft.
Alla vet att trump invadera Venezuela på grund av olja inte för knark.
Alla vet att slaktandet av människor i Sudan beror på att FAE vill ha deras guld…..
Det inte sant Trump vill ha oljan bara
Det är samma med Grönland. Tramp kommer att ta Grönland för falska eller påhittad orsak, som smuggla knark till USA
Israel och USA är två tjuvar, vill ha guld, olja och gas
Gogo usa
Trump förstörde inte det diktatoriska regimen. Han bara kidnappade Maduro Han ignorerar den venezuelanska oppositionen och han vill bara visa sin makt och göra affärer, även med brottslingar.
Nationeulles suvernätitet är dyrast sak som folk stolt över.
Manduro är en knarkkung.
Krossa alla sådana monster.
Har förstört hela Venezuela.
Hoppas usa tar colombia också