USA attackerade Venezuela

USA har attackerat

landet Venezuela i Sydamerika.

Flera explosioner hördes

i huvudstaden Caracas på lördagen.

Amerikanska militärer gick in

i ledaren Nicolás Maduros hus.

De grep Maduro och hans fru.

De förde dem till USA.

Nu ska det bli

en rättegång mot Maduro.

USA säger att Maduro ordnar

smuggling av knark.

USA har i flera månader

attackerat båtar i havet

nära Venezuela.

De säger att båtarna

smugglar knark.

USA säger att de ska

styra Venezuela tills

det finns en ny regering.

Venezuela har mycket olja.

USA säger att de ska

styra oljan också.

I Caracas har en del människor

firat att Maduro är borta.

Maduro var ingen

demokratisk ledare säger de.

Andra människor i Venezuela är rädda

att det ska bli bråkigt i landet.

En del bränner amerikanska flaggor.

– Det är väldigt mycket

som är osäkert nu,

säger experten Fredrik Uggla.

