Mette-Marit var vän med Epstein

Norska prinsessan

Mette-Marit var vän

med sexbrottslingen

Jeffrey Epstein.

Det blev nyligen känt.

Mette-Marit har bott

i Epsteins hus i USA

en gång.

Hon har också skrivit

flera mejl till honom.

Det hände under åren

2011 till 2013.

I mejlen skrev hon

om sin familj och

om personliga saker.

Massor av mejl

som Epstein skrivit till folk

blev nyligen fria att läsa.

Det är myndigheter i USA

som ordnat det.

I mejlen ska flera kända

personers namn finnas med.

Mette-Marits namn

finns med flera gånger,

säger de som kollat mejlen.

Mette-Marit har sagt

att hon ångrar att hon

var vän med Epstein.

Men hon får ändå

mycket kritik från

folk i Norge.

Bland annat från

Norges statsminister

Jonas Gahr Støre.

Det här är bara en

av flera skandaler

som kungafamiljen i Norge

varit med om de senaste åren.

Den här veckan startar

också en rättegång

mot Mette-Marits son

Marius Borg Høiby.

Han är bland annat

anklagad för att ha

våldtagit olika kvinnor.

