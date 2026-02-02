Världen
Mette-Marit är kronprinsessa i Norge. Hon kan bli drottning en dag. Foto: Javad Parsa/NTB
Mette-Marit var vän med Epstein
Norska prinsessan
Mette-Marit var vän
med sexbrottslingen
Jeffrey Epstein.
Det blev nyligen känt.
Mette-Marit har bott
i Epsteins hus i USA
en gång.
Hon har också skrivit
flera mejl till honom.
Det hände under åren
2011 till 2013.
I mejlen skrev hon
om sin familj och
om personliga saker.
Massor av mejl
som Epstein skrivit till folk
blev nyligen fria att läsa.
Det är myndigheter i USA
som ordnat det.
I mejlen ska flera kända
personers namn finnas med.
Mette-Marits namn
finns med flera gånger,
säger de som kollat mejlen.
Mette-Marit har sagt
att hon ångrar att hon
var vän med Epstein.
Men hon får ändå
mycket kritik från
folk i Norge.
Bland annat från
Norges statsminister
Jonas Gahr Støre.
Det här är bara en
av flera skandaler
som kungafamiljen i Norge
varit med om de senaste åren.
Den här veckan startar
också en rättegång
mot Mette-Marits son
Marius Borg Høiby.
Han är bland annat
anklagad för att ha
våldtagit olika kvinnor.
8 SIDOR
Jeffrey Epstein
- Jeffrey Epstein var
en rik man i USA.
- Han gjorde massor av sexbrott
mot unga kvinnor och barn.
Han blev straffad för
några av brotten år 2008.
- År 2019 tog poliser fast honom
för nya allvarliga sexbrott.
Då tog han livet av sig.
- Epstein kände massor av
rika och kända personer.
En del av dem
kan ha gjort sexbrott
tillsammans med Epstein.
- Polisernas undersökning om Epstein
var länge hemlig.
Men nu har flera miljoner mejl
och bilder blivit fria att läsa.
- Där finns bland annat bilder
och mejl på kändisar
som brittiska prins Andrew,
USAs ledare Donald Trump,
tidigare ledaren Bill Clinton
och Bill Gates.
2 februari 2026
