Världen

Mette-Marit.

Mette-Marit är kronprinsessa i Norge. Hon kan bli drottning en dag. Foto: Javad Parsa/NTB

Mette-Marit var vän med Epstein

Norska prinsessan
Mette-Marit var vän
med sexbrottslingen
Jeffrey Epstein.

Det blev nyligen känt.

Mette-Marit har bott
i Epsteins hus i USA
en gång.

Hon har också skrivit
flera mejl till honom.
Det hände under åren
2011 till 2013.

I mejlen skrev hon
om sin familj och
om personliga saker.

Massor av mejl
som Epstein skrivit till folk
blev nyligen fria att läsa.
Det är myndigheter i USA
som ordnat det.

I mejlen ska flera kända
personers namn finnas med.
Mette-Marits namn
finns med flera gånger,
säger de som kollat mejlen.

Mette-Marit har sagt
att hon ångrar att hon
var vän med Epstein.

Men hon får ändå
mycket kritik från
folk i Norge.
Bland annat från
Norges statsminister
Jonas Gahr Støre.

Det här är bara en
av flera skandaler
som kungafamiljen i Norge
varit med om de senaste åren.

Den här veckan startar
också en rättegång
mot Mette-Marits son
Marius Borg Høiby.

Han är bland annat
anklagad för att ha
våldtagit olika kvinnor.

8 SIDOR

Jeffrey Epstein

  • Jeffrey Epstein var
    en rik man i USA.
  • Han gjorde massor av sexbrott
    mot unga kvinnor och barn.
    Han blev straffad för
    några av brotten år 2008.
  • År 2019 tog poliser fast honom
    för nya allvarliga sexbrott.
    Då tog han livet av sig.
  • Epstein kände massor av
    rika och kända personer.
    En del av dem
    kan ha gjort sexbrott
    tillsammans med Epstein.
  • Polisernas undersökning om Epstein
    var länge hemlig.
    Men nu har flera miljoner mejl
    och bilder blivit fria att läsa.
  • Där finns bland annat bilder
    och mejl på kändisar
    som brittiska prins Andrew,
    USAs ledare Donald Trump,
    tidigare ledaren Bill Clinton
    och Bill Gates.
Ansiktsbild Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein tog livet av sig år 2019 innan det blev en rättegång mot honom. Foto: AP/TT

2 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. lab skriver:
    2 februari, 2026 kl. 12:47

    vad äckligt att han gjorde så.

    Svara
  2. alle skriver:
    2 februari, 2026 kl. 12:54

    jag har varit i epstein island

    Svara
  3. v skriver:
    2 februari, 2026 kl. 13:01

    Marius tror att han kan göra vad han vill bara för att han är kunglig. 😢😭😡🤮🤮🤢

    Svara
  4. Hubert Berghaus skriver:
    2 februari, 2026 kl. 13:44

    När man tänker på alla som Epstein hade i sin hand … Jag måste vara från vettet om jag tror att han begick självmord.

    Svara
  5. Äkta Theo skriver:
    2 februari, 2026 kl. 13:56

    Epstiens ö är den riktiga ingången till Agartha

    Svara
  6. Anonym skriver:
    2 februari, 2026 kl. 14:01

    Det känns fel att privata mejl blir offentligt. Jag skulle förstå om det är någon enstaka, men inte alla.

    Svara
  7. Kristen skriver:
    2 februari, 2026 kl. 15:02

    Epstein är ful!

    Svara
  8. Behöver inte skriver:
    2 februari, 2026 kl. 19:27

    Dåliga och fula människor.
    De visar att de är bästa.
    Värsta!!😠

    Svara
  9. Anonym skriver:
    2 februari, 2026 kl. 21:57

    En hora.

    Svara
  10. A skriver:
    2 februari, 2026 kl. 22:20

    Kyssa många grodor innan träffa en prins

    Svara
  11. GG skriver:
    2 februari, 2026 kl. 22:21

    Mette-Marit❤💞

    Svara
