Han var vän med Epstein

Det är kris i politiken i Norge

och i Storbritannien just nu.

Det har blivit känt

att flera viktiga politiker

haft kontakt med

brottslingen Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein var

en rik man i USA

som var straffad för sexbrott

mot barn och unga flickor.

Många personer kände till det.

Men de hade ändå

kontakt med Epstein.

Epstein hjälpte en del av dem

med pengar och annat.

En del reste med Epstein

och hälsade på hemma hos honom.

Norska politikern Thorbjørn Jagland

var en av dem.

Han har tidigare varit statsminister

och haft andra viktiga jobb.

Jagland kan ha fått

pengar och presenter av Epstein.

Det kan vara ett brott.

Han var samtidigt ledare

för Nobels pris för fred

och för Europarådet.

Nu undersöker poliserna det.

Norska paret

Terje Rød-Larsen och Mona Juul

var också nära vänner med Epstein.

De har haft flera viktiga

jobb för norska regeringen.

Nu undersöker myndigheterna

om de också gjort brott med pengar.

Epstein ville bland annat

att deras barn skulle ärva

45 miljoner kronor

när han dog.

Storbritanniens ledare

Keir Starmer har också fått problem.

Han gav ett viktigt jobb

till en politiker

som var vän med Epstein.

Nu är folk och Starmers eget parti

arga på honom för det som hänt.

En del vill att han ska sluta

som ledare.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Hon hjälpte Epstein med brott