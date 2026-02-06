Världen
Han var vän med Epstein
Det är kris i politiken i Norge
och i Storbritannien just nu.
Det har blivit känt
att flera viktiga politiker
haft kontakt med
brottslingen Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein var
en rik man i USA
som var straffad för sexbrott
mot barn och unga flickor.
Många personer kände till det.
Men de hade ändå
kontakt med Epstein.
Epstein hjälpte en del av dem
med pengar och annat.
En del reste med Epstein
och hälsade på hemma hos honom.
Norska politikern Thorbjørn Jagland
var en av dem.
Han har tidigare varit statsminister
och haft andra viktiga jobb.
Jagland kan ha fått
pengar och presenter av Epstein.
Det kan vara ett brott.
Han var samtidigt ledare
för Nobels pris för fred
och för Europarådet.
Nu undersöker poliserna det.
Norska paret
Terje Rød-Larsen och Mona Juul
var också nära vänner med Epstein.
De har haft flera viktiga
jobb för norska regeringen.
Nu undersöker myndigheterna
om de också gjort brott med pengar.
Epstein ville bland annat
att deras barn skulle ärva
45 miljoner kronor
när han dog.
Storbritanniens ledare
Keir Starmer har också fått problem.
Han gav ett viktigt jobb
till en politiker
som var vän med Epstein.
Nu är folk och Starmers eget parti
arga på honom för det som hänt.
En del vill att han ska sluta
som ledare.
Många kände Epstein
- Rika personer, kändisar
och människor med mycket
makt kände Jeffrey Epstein.
- Några av dem är
Donald Trump, Bill Clinton,
Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen,
brittiske prinsen Andrew och
norska prinsessan Mette-Marit.
- Flera svenska personer
har också haft kontakt med Epstein.
- Det har blivit känt
efter att flera miljoner av Epsteins mejl,
bilder och andra papper
blivit fria att läsa.
- Epstein blev straffad
för sexbrott mot barn år 2008.
- Men massor av unga kvinnor
har anklagat honom för
att ha gjort sexbrott mot dem
efter det straffet.
- Epstein är också anklagad för
att ha sålt barn och unga kvinnor
till andra män.
- År 2019 tog poliser fast
Jeffrey Epstein igen.
Men det blev ingen rättegång.
Epstein tog livet av sig.
Det säger USAs myndigheter.
