Världen

  • 10-årsmarkering for terrorangrepet 22. juli 2011

    Norska politikern Thorbjørn Jagland är misstänkt för brott. Foto: Torstein Bøe/NTB/TT

  • terje mona

    Paret Mona Juul och Terje Rød-Larsen har haft viktiga jobb för Norges regering. Foto: Lise Åserug/NTB/TT

  • Britain Starmer

    Politikern Peter Mandelson var vän med Epstein. Storbritanniens statsminister Keir Starmer gav ändå Mandelson ett fint jobb. Foto: Carl Court/AP/TT

  • Justice Department Jeffrey Epstein

    Jeffrey Epstein med ett barn i famnen. Foto: U.S. Department of Justice/AP/TT

Han var vän med Epstein

Det är kris i politiken i Norge
och i Storbritannien just nu.

Det har blivit känt
att flera viktiga politiker
haft kontakt med
brottslingen Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein var
en rik man i USA
som var straffad för sexbrott
mot barn och unga flickor.

Många personer kände till det.
Men de hade ändå
kontakt med Epstein.

Epstein hjälpte en del av dem
med pengar och annat.
En del reste med Epstein
och hälsade på hemma hos honom.

Norska politikern Thorbjørn Jagland
var en av dem.
Han har tidigare varit statsminister
och haft andra viktiga jobb.

Jagland kan ha fått
pengar och presenter av Epstein.
Det kan vara ett brott.
Han var samtidigt ledare
för Nobels pris för fred
och för Europarådet.
Nu undersöker poliserna det.

Norska paret
Terje Rød-Larsen och Mona Juul
var också nära vänner med Epstein.
De har haft flera viktiga
jobb för norska regeringen.

Nu undersöker myndigheterna
om de också gjort brott med pengar.

Epstein ville bland annat
att deras barn skulle ärva
45 miljoner kronor
när han dog.

Storbritanniens ledare
Keir Starmer har också fått problem.
Han gav ett viktigt jobb
till en politiker
som var vän med Epstein.

Nu är folk och Starmers eget parti
arga på honom för det som hänt.
En del vill att han ska sluta
som ledare.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Hon hjälpte Epstein med brott

Många kände Epstein

  • Rika personer, kändisar
    och människor med mycket
    makt kände Jeffrey Epstein.
  • Några av dem är
    Donald Trump, Bill Clinton,
    Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen,
    brittiske prinsen Andrew och
    norska prinsessan Mette-Marit.
  • Flera svenska personer
    har också haft kontakt med Epstein.
  • Det har blivit känt
    efter att flera miljoner av Epsteins mejl,
    bilder och andra papper
    blivit fria att läsa.
  • Epstein blev straffad
    för sexbrott mot barn år 2008.
  • Men massor av unga kvinnor
    har anklagat honom för
    att ha gjort sexbrott mot dem
    efter det straffet.
  • Epstein är också anklagad för
    att ha sålt barn och unga kvinnor
    till andra män.
  • År 2019 tog poliser fast
    Jeffrey Epstein igen.
    Men det blev ingen rättegång.
    Epstein tog livet av sig.
    Det säger USAs myndigheter.
Mette-Marit. Mette-Marit är kronprinsessa i Norge. Hon kan bli drottning en dag. Foto: Javad Parsa/NTB

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    6 februari, 2026 kl. 15:07

    hon har levt lite dåligt tycker jag. hon knarkade innan hon gifte sig och nu har det uppdagats andra dåliga infå om henne och hennes son.jag tycker hakon förtjänar en bättre kvinna.

    Svara
  2. Default skriver:
    6 februari, 2026 kl. 15:12

    Ska ni prata om Sveriges Eva Dubin?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      6 februari, 2026 kl. 18:23

      Hej,
      ja vi kommer säkert
      att skriva om henne
      vid ett senare tillfälle.
      Hälsningar 8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar