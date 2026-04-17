Båtar får köra förbi Iran

Havet utanför Iran

har länge varit stängt

för många båtar med olja.

Iran har stoppat båtarna

från att passera där.

De har hotat båtarna med attacker.

Men nu kan båtarna passera Iran.

Det säger ministern

Abbas Aragachi i Iran.

Han har skrivit det på sajten X.

Ministern skriver

att båtarna kan åka

så länge det är paus

med Israels attacker i Libanon.

Det var sent på torsdag kväll

som Israel och Libanon

kom överens om att

det skulle vara paus i attackerna.

Pausen ska vara i tio dagar.

Sedan tidigare är det också

paus för USAs och Israels attacker

mot Iran.

Länderna har krigat mot Iran

sedan den 28 februari.

Iran har svarat med

att attackera båtar

med olja i havet.

Havet utanför Iran

kallas för sundet Hormuz.

En stor del av den olja

som länder i världen behöver

brukar passera där.

Det har varit risk

för brist på olja i världen

på grund av det.

Efter att nyheten om båtarna kom

så har priset på olja

blivit lägre.

Priset på olja styr också

priset på bensin.

Många ledare för

världens länder är glada

över det som hänt.

USAs ledare Donald Trump

har tackat Iran.

Det skriver han på sin sajt

Truth Social.

Frankrike och

Storbritanniens ledare

har också pratat om nyheten.

De säger att de jobbar nu

för att båtar ska få fortsätta

att resa fritt i havet

utanför Iran.

8 SIDOR/TT