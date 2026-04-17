Världen
En stor båt i havet utanför Iran. Foto: AP/TT
Båtar får köra förbi Iran
Havet utanför Iran
har länge varit stängt
för många båtar med olja.
Iran har stoppat båtarna
från att passera där.
De har hotat båtarna med attacker.
Men nu kan båtarna passera Iran.
Det säger ministern
Abbas Aragachi i Iran.
Han har skrivit det på sajten X.
Ministern skriver
att båtarna kan åka
så länge det är paus
med Israels attacker i Libanon.
Det var sent på torsdag kväll
som Israel och Libanon
kom överens om att
det skulle vara paus i attackerna.
Pausen ska vara i tio dagar.
Sedan tidigare är det också
paus för USAs och Israels attacker
mot Iran.
Länderna har krigat mot Iran
sedan den 28 februari.
Iran har svarat med
att attackera båtar
med olja i havet.
Havet utanför Iran
kallas för sundet Hormuz.
En stor del av den olja
som länder i världen behöver
brukar passera där.
Det har varit risk
för brist på olja i världen
på grund av det.
Efter att nyheten om båtarna kom
så har priset på olja
blivit lägre.
Priset på olja styr också
priset på bensin.
Många ledare för
världens länder är glada
över det som hänt.
USAs ledare Donald Trump
har tackat Iran.
Det skriver han på sin sajt
Truth Social.
Frankrike och
Storbritanniens ledare
har också pratat om nyheten.
De säger att de jobbar nu
för att båtar ska få fortsätta
att resa fritt i havet
utanför Iran.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
Hej 8 Sidor!
Kriget mot Iran började den 28 februari, inte den 28 mars. Fixa gärna felet i del 8:
”Länderna har krigat mot Iran
sedan den 28 mars.”
Tack!
Hej,
tack för att du såg det.
Vi har ändrat det nu.
/8 Sidor
Betyder det att kriget är slut?
Varför inte ta en annan väg genom Medelhavet.
Dra en oljeledning längs sues kanalen