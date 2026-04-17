Osäker paus i kriget

Det är krig mellan

Israel och gruppen Hizbollah

i Libanon.

Sent i torsdags kväll

gick Israel och Libanon

med på en paus i tio dagar.

Folk började åka tillbaka

till byar som de har flytt från.

Pausen är en del

av avtalet om fred

mellan USA och Iran.

Iran säger att Israels attacker

mot Libanon måste sluta

för att det ska bli en paus

i kriget i hela området.

Men pausen i Libanon är osäker.

Israel har trots pausen fortsatt

att bomba södra Libanon.

Det säger Libanons militärer.

Libanons regering är

inte med i kriget.

Gruppen Hizbollah

har mycket makt särskilt

i de södra delarna av landet.

Israels militärer är kvar där.

Över två tusen

människor har dödats i Libanon

sedan kriget började.

Det var efter att Hizbollah

attackerade Israel som hämnd

för att USA och Israel

dödade Irans ledare.

8 SIDOR/TT