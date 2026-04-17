Världen
Människor som flytt i Libanon är på väg tillbaka till sina byar efter att det blev paus i kriget. Men pausen är osäker. Israels militärer är kvar i området. Foto: Mohammed Zaatari/AP/TT
Osäker paus i kriget
Det är krig mellan
Israel och gruppen Hizbollah
i Libanon.
Sent i torsdags kväll
gick Israel och Libanon
med på en paus i tio dagar.
Folk började åka tillbaka
till byar som de har flytt från.
Pausen är en del
av avtalet om fred
mellan USA och Iran.
Iran säger att Israels attacker
mot Libanon måste sluta
för att det ska bli en paus
i kriget i hela området.
Men pausen i Libanon är osäker.
Israel har trots pausen fortsatt
att bomba södra Libanon.
Det säger Libanons militärer.
Libanons regering är
inte med i kriget.
Gruppen Hizbollah
har mycket makt särskilt
i de södra delarna av landet.
Israels militärer är kvar där.
Över två tusen
människor har dödats i Libanon
sedan kriget började.
Det var efter att Hizbollah
attackerade Israel som hämnd
för att USA och Israel
dödade Irans ledare.
8 SIDOR/TT
17 april 2026
Vet du att den där orolig välden är miniatyr av de kränkare pojkar, de susar, sprakar, fnissar, skrålar och lekredskap fyrverkerier. efter det startar bråkar bland varandra. Men om världs krigor, det är skrämmande och skräckinjagande situation.
Heja Lebanon!!!!!!!!!!!!!
Sheften Israel!!!!!!!!!!!!!