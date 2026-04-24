Pausen i kriget fortsätter

Det är krig mellan

Israel och gruppen

Hizbollah i Libanon.

Förra veckan kom

Israel och Libanon

överens om en paus i kriget.

Nu ska pausen fortsätta

i tre veckor till.

Det bestämde länderna

i torsdags kväll

efter ett möte

med USAs ledare

Donald Trump.

Men det är en osäker paus.

Gruppen Hizbollah är

inte med om pausen.

Det är de som krigar.

Libanons regering är

inte med i kriget.

Därför fortsätter

attackerna mellan länderna.

I torsdags sköt Hizbollah

raketer mot norra Israel.

Och på fredagen ska Israel

ha attackerat södra Libanon

med flygplan. Det säger

den libanesiska nyhetsbyrån NNA.

– Libanons regering

har ingen kontroll

över Hizbollah.

Hizbollah vill förstöra pausen.

Och vi måste hämnas.

Det säger Danny Danon

som är Israels chef i FN.

Över två tusen människor

har dödats i Libanon

sedan kriget började.

