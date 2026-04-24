Världen
En flicka framför ett bombat hus i staden Beirut i Libanon. Foto: Hussein Malla/AP/TT
Pausen i kriget fortsätter
Det är krig mellan
Israel och gruppen
Hizbollah i Libanon.
Förra veckan kom
Israel och Libanon
överens om en paus i kriget.
Nu ska pausen fortsätta
i tre veckor till.
Det bestämde länderna
i torsdags kväll
efter ett möte
med USAs ledare
Donald Trump.
Men det är en osäker paus.
Gruppen Hizbollah är
inte med om pausen.
Det är de som krigar.
Libanons regering är
inte med i kriget.
Därför fortsätter
attackerna mellan länderna.
I torsdags sköt Hizbollah
raketer mot norra Israel.
Och på fredagen ska Israel
ha attackerat södra Libanon
med flygplan. Det säger
den libanesiska nyhetsbyrån NNA.
– Libanons regering
har ingen kontroll
över Hizbollah.
Hizbollah vill förstöra pausen.
Och vi måste hämnas.
Det säger Danny Danon
som är Israels chef i FN.
Över två tusen människor
har dödats i Libanon
sedan kriget började.
8 SIDOR/TT
24 april 2026
