Världen

Hon är glad och håller i ett paraply i turkos färg.

En flicka framför ett bombat hus i staden Beirut i Libanon. Foto: Hussein Malla/AP/TT

Pausen i kriget fortsätter

Det är krig mellan
Israel och gruppen
Hizbollah i Libanon.

Förra veckan kom
Israel och Libanon
överens om en paus i kriget.

Nu ska pausen fortsätta
i tre veckor till.
Det bestämde länderna
i torsdags kväll
efter ett möte
med USAs ledare
Donald Trump.

Men det är en osäker paus.
Gruppen Hizbollah är
inte med om pausen.
Det är de som krigar.
Libanons regering är
inte med i kriget.

Därför fortsätter
attackerna mellan länderna.

I torsdags sköt Hizbollah
raketer mot norra Israel.
Och på fredagen ska Israel
ha attackerat södra Libanon
med flygplan. Det säger
den libanesiska nyhetsbyrån NNA.

– Libanons regering
har ingen kontroll
över Hizbollah.
Hizbollah vill förstöra pausen.
Och vi måste hämnas.

Det säger Danny Danon
som är Israels chef i FN.

Över två tusen människor
har dödats i Libanon
sedan kriget började.

8 SIDOR/TT

24 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  jag älskar Ukraina skriver:
    24 april, 2026 kl. 11:03

    Svara
  jila skriver:
    24 april, 2026 kl. 11:04

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

