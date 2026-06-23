Världen
En sillval. Foto: Benny F Nielsen/Polfoto/AP/TT
Island jagar val igen
För två år sedan
slutade Island att jaga valar.
Men nu har jakten börjat igen.
Nyligen blev två valar
dödade i havet nära Island.
Det var valar av sorten sillval.
Det är världens näst största djur.
Bara blåvalen är större.
Island har inte jagat
val sedan år 2023.
Det beror på att det
har varit svårt att
sälja kött från valar.
Organisationer som jobbar
för djurens rättigheter
är kritiska mot
att jakten börjat igen.
Bara tre länder
i världen jagar val.
Det är Island,
Norge och Japan.
Islands regering har sagt
att de vill förbjuda jakten.
Det kan bli en lag om det i höst.
8 SIDOR/TT
23 juni 2026
Varför attackerar de valar?
Jag tänker att de riskerar att utrotas.
Mvh Maja
LÄMNA FISK IFRED!😔💜
Alla djur har rät att leva på lan och vatten på joden sluta jaga det är bra att det kanhe bli lag på det man får bara jaga djur när det behöber men inte anas.