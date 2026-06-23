Island jagar val igen

För två år sedan

slutade Island att jaga valar.

Men nu har jakten börjat igen.

Nyligen blev två valar

dödade i havet nära Island.

Det var valar av sorten sillval.

Det är världens näst största djur.

Bara blåvalen är större.

Island har inte jagat

val sedan år 2023.

Det beror på att det

har varit svårt att

sälja kött från valar.

Organisationer som jobbar

för djurens rättigheter

är kritiska mot

att jakten börjat igen.

Bara tre länder

i världen jagar val.

Det är Island,

Norge och Japan.

Islands regering har sagt

att de vill förbjuda jakten.

Det kan bli en lag om det i höst.

8 SIDOR/TT