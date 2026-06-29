Många saknas i Venezuela

Ungefär 1 450 människor

har hittats döda

efter jordbävningarna

i landet Venezuela.

Men det kan vara

många fler som dött.

Ungefär 50 tusen människor

saknas troligen.

Det säger Förenta Nationerna, FN.

Det har gått snart fem dagar

sedan de två stora

jordbävningarna i landet.

Över 700 hus blev förstörda

i jordbävningarna.

Nu letar människor efter folk

som fastnat under hus som rasat.

Det är bråttom.

Folk som är fast

under rasade hus

behöver mat och vatten

för att klara sig.

Myndigheterna har skickat ut folk

som ska hjälpa till att leta.

Det har också kommit

flera tusen arbetare

från andra länder

för att hjälpa till.

Men det har inte räckt.

Många människor måste leta själva

efter folk som försvunnit.

8 SIDOR/TT