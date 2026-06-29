Världen
Människor söker efter folk som fastnat under rasade hus i Venezuela. Foto: Fernando Vergara/AP/TT
Många saknas i Venezuela
Ungefär 1 450 människor
har hittats döda
efter jordbävningarna
i landet Venezuela.
Men det kan vara
många fler som dött.
Ungefär 50 tusen människor
saknas troligen.
Det säger Förenta Nationerna, FN.
Det har gått snart fem dagar
sedan de två stora
jordbävningarna i landet.
Över 700 hus blev förstörda
i jordbävningarna.
Nu letar människor efter folk
som fastnat under hus som rasat.
Det är bråttom.
Folk som är fast
under rasade hus
behöver mat och vatten
för att klara sig.
Myndigheterna har skickat ut folk
som ska hjälpa till att leta.
Det har också kommit
flera tusen arbetare
från andra länder
för att hjälpa till.
Men det har inte räckt.
Många människor måste leta själva
efter folk som försvunnit.
8 SIDOR/TT
29 juni 2026
Det måste vara fruktansvärt att ligga under ruiner ,hoppas alla hjälps åt för att rädda dessa starsckars människor. Jag kan inte föreställa mig vilken ångest dessa måste ha,.dom som lever fortfarande.
UF! Tjeckien skickade 70 personer och 8 hund! moment-är det hundar eller vad är plurar till den? jag mår dåligt och är inte sig själv! Jag ber för dem!!!😂😴😢💕
Synd om de försvunna!
Det är många människor som dött!! Var inträffade de två jordbävningarna, i Venezuela?
Hej Maja
Centrum för jordbävningarna
var vid staden Moron som ligger
i norra Venezuela vid havet.
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Jag tror inte jag förstod.
Nyheterna säger att det hände två stycken jordbävningar. Är det i samma område? , jag tänker att det var 2 st jordbävningar.
Ja, det var två jordbävningar, två skalv,
som hände på samma ställe.
Det vara bara 1 minut mellan dem.
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Jag ber för de att de känner sig psykisk stark-jag tänker på dem!🙂😎💞