Världen

  • Venezuela Maduro Rally

    Nicoás Maduro och hans fru Cilla Flores i staden Caracas i Venezuela. Bilden togs innan de togs till fånga. Foto: Cristian Hernandez/AP/TT

Rättegång mot Maduro

Det blir en rättegång
mot Venezuelas tidigare president
Nicolás Maduro
i juni nästa år.
Det sa en domstol
i staden New York
på onsdagen.

USA säger att Maduro
ordnat så att flera tusen ton
av drogen kokain
har kommit till USA.

Men Maduro säger att han
inte gjort några brott.

I januari i år tog
amerikanska militärer
Nicolás Maduro
och hans fru Cilla Flores
till fånga i deras hem
i huvudstaden Caracas
i Venezuela.

De fördes till USA
och är nu inlåsta i ett häkte.

Om de blir dömda
kan de straffas
med livstid i fängelset.

8 SIDOR/TT

24 juli 2026

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2 kommentarer
  1. barbro skriver:
    24 juli, 2026 kl. 10:18

    bra jobbat usa ingen ska sko sig på narkotika. narkotika förstör människor.

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  2. Maja skriver:
    24 juli, 2026 kl. 11:38

    Rättvisa mäts inte i vem som åtalas, utan i om samma rättsliga principer tillämpas konsekvent, oavsett makt, nation eller politiska intressen. Annars riskerar juridiken att uppfattas som ett verktyg för geopolitik snarare än rättvisa.

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