Rättegång mot Maduro

Det blir en rättegång

mot Venezuelas tidigare president

Nicolás Maduro

i juni nästa år.

Det sa en domstol

i staden New York

på onsdagen.

USA säger att Maduro

ordnat så att flera tusen ton

av drogen kokain

har kommit till USA.

Men Maduro säger att han

inte gjort några brott.

I januari i år tog

amerikanska militärer

Nicolás Maduro

och hans fru Cilla Flores

till fånga i deras hem

i huvudstaden Caracas

i Venezuela.

De fördes till USA

och är nu inlåsta i ett häkte.

Om de blir dömda

kan de straffas

med livstid i fängelset.

8 SIDOR/TT