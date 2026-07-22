Världen

Folk tittar på den förstörda bilen. Flera tält syns bakom dem.

En bil har blivit förstörd efter Israels attacker i området Khan Yunis. Foto: Mohammad Jahjouh/AP/TT

FN kritiserar Israel

Israel har attackerat Gaza.
Mellan den 13 och 20 juli
har över femtio palestinier dött.
Minst sex av dem är barn.

Förenta Nationerna, FN,
kritiserar attackerna.

– Nio månader efter beslutet
om paus i kriget
är det fortfarande
inte säkert någonstans
för palestinier i Gaza.

Det säger Thameen al-Kheetan
som jobbar för FN.

Israel säger att de har
attackerat grupperna
Hamas och Islamiska jihad
samt fabriker för vapen.

Men attackerna har varit mot hus
och minst ett tält för flyktingar.
Det säger FN.

8 SIDOR/TT

22 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Maja skriver:
    22 juli, 2026 kl. 13:06

    Borde detta nyheten inte vara på (Världens).
    Jag tryckte på Sverige och då såg jag denna nyheten.

    Svara
  2. Maja skriver:
    22 juli, 2026 kl. 15:02

    Vart är ni 8 Sidor?
    Är ni på semester?
    Varför svarar ni inte?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      22 juli, 2026 kl. 18:51

      Hej Maja!
      Självklart ska det vara Världen.
      Vi har ordnat det nu!

      Hälsningar,
      8 Sidor

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