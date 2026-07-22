FN kritiserar Israel

Israel har attackerat Gaza.

Mellan den 13 och 20 juli

har över femtio palestinier dött.

Minst sex av dem är barn.

Förenta Nationerna, FN,

kritiserar attackerna.

– Nio månader efter beslutet

om paus i kriget

är det fortfarande

inte säkert någonstans

för palestinier i Gaza.

Det säger Thameen al-Kheetan

som jobbar för FN.

Israel säger att de har

attackerat grupperna

Hamas och Islamiska jihad

samt fabriker för vapen.

Men attackerna har varit mot hus

och minst ett tält för flyktingar.

Det säger FN.

8 SIDOR/TT