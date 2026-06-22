Världen

De plaskar i en kanal med vatten.

Folk badar i kanalen Saint Martin i staden Paris. Foto: Emma Da Silva/AP/TT

Skolor stängs i värmen

Det är ovanligt varmt
väder i Europa just nu.

I delar av Frankrike,
Italien och Spanien
blir det över 40 grader varmt.
På vissa platser
blir det 45 grader.

I Frankrike får barnen
sommarlov i början av juli.
Men 845 skolor har nu stängt.

– I klassrummet var det
32 grader för barnen förra veckan.
Snart blir det värre,
säger en lärare i den
sydvästra delen av Frankrike.

Värmen ska vara kvar
i flera dagar.

Regeringen förbjuder därför
barer att sälja alkohol
i vissa områden.
Att dricka alkohol när det
är mycket varmt är farligt.
Kroppen blir uttorkad extra snabbt.

– Vi har svåra dagar
nu med värmen,
sa Frankrikes ledare
Emmanuel Macron.

I Spanien stoppades
en visning av en match
i VM i fotboll
på grund av värmen.

8 SIDOR/TT

22 juni 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar