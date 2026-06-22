Skolor stängs i värmen

Det är ovanligt varmt

väder i Europa just nu.

I delar av Frankrike,

Italien och Spanien

blir det över 40 grader varmt.

På vissa platser

blir det 45 grader.

I Frankrike får barnen

sommarlov i början av juli.

Men 845 skolor har nu stängt.

– I klassrummet var det

32 grader för barnen förra veckan.

Snart blir det värre,

säger en lärare i den

sydvästra delen av Frankrike.

Värmen ska vara kvar

i flera dagar.

Regeringen förbjuder därför

barer att sälja alkohol

i vissa områden.

Att dricka alkohol när det

är mycket varmt är farligt.

Kroppen blir uttorkad extra snabbt.

– Vi har svåra dagar

nu med värmen,

sa Frankrikes ledare

Emmanuel Macron.

I Spanien stoppades

en visning av en match

i VM i fotboll

på grund av värmen.

8 SIDOR/TT