Världen
Folk badar i kanalen Saint Martin i staden Paris. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Skolor stängs i värmen
Det är ovanligt varmt
väder i Europa just nu.
I delar av Frankrike,
Italien och Spanien
blir det över 40 grader varmt.
På vissa platser
blir det 45 grader.
I Frankrike får barnen
sommarlov i början av juli.
Men 845 skolor har nu stängt.
– I klassrummet var det
32 grader för barnen förra veckan.
Snart blir det värre,
säger en lärare i den
sydvästra delen av Frankrike.
Värmen ska vara kvar
i flera dagar.
Regeringen förbjuder därför
barer att sälja alkohol
i vissa områden.
Att dricka alkohol när det
är mycket varmt är farligt.
Kroppen blir uttorkad extra snabbt.
– Vi har svåra dagar
nu med värmen,
sa Frankrikes ledare
Emmanuel Macron.
I Spanien stoppades
en visning av en match
i VM i fotboll
på grund av värmen.
8 SIDOR/TT
22 juni 2026