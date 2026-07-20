Världen

En kvinna står på stranden. Det syns svart rök på himlen.

Rök syns från en attack i Iran. Foto: Razieh Poudat/ISNA/AP(TT

Nya attacker i Iran

USA har gjort nya attacker
mot Iran under natten
till måndagen.
Det är den nionde natten i rad
som det är attacker.
Det är inte längre
paus i kriget.

USA säger att de
attackerar för att skada
Irans militärer.

Det har också varit larm
och ljud av explosioner
i länderna Kuwait och Bahrain.

Redan tidigare har Irans militärer
attackerat amerikanska militärer
i länderna.
De har skjutit
drönare och robotar.
Fartyg och fabriker för olja
ska ha blivit träffade.

Iran har också attackerat
landet Syrien under natten.
Det säger Iran.
Attackerna är för
att straffa USA.

Iran ska också ha bombat fartyg
i sundet Hormuz.
Där brukar många fartyg
med olja köra.

På måndagen blev priset på olja
åter igen högre i världen.
Priset på bensin och disel
kan nu bli högre i Sverige igen.
Det säger experter.

8 SIDOR/TT

20 juli 2026

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4 kommentarer
  1. Maja skriver:
    20 juli, 2026 kl. 12:37

    Får jag fråga vilket område i Syrien hördes attackerna?

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 juli, 2026 kl. 13:42

      Hej!
      Den brittiska tidningen The Guardian skriver
      att Irans militärer säger
      att de attackerat
      i området al-Tanf i Syrien.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Hubert Berghaus skriver:
    20 juli, 2026 kl. 13:46

    Hej Maja, Attacken som 8Sidor syftar på hördes i området kring Al‑Tanf, nära gränstriangeln mellan Syrien, Jordanien och Irak.

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  3. MILENA LUISA skriver:
    20 juli, 2026 kl. 15:42

    Stackars Syrien!😔😴😮

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