Nya attacker i Iran

USA har gjort nya attacker

mot Iran under natten

till måndagen.

Det är den nionde natten i rad

som det är attacker.

Det är inte längre

paus i kriget.

USA säger att de

attackerar för att skada

Irans militärer.

Det har också varit larm

och ljud av explosioner

i länderna Kuwait och Bahrain.

Redan tidigare har Irans militärer

attackerat amerikanska militärer

i länderna.

De har skjutit

drönare och robotar.

Fartyg och fabriker för olja

ska ha blivit träffade.

Iran har också attackerat

landet Syrien under natten.

Det säger Iran.

Attackerna är för

att straffa USA.

Iran ska också ha bombat fartyg

i sundet Hormuz.

Där brukar många fartyg

med olja köra.

På måndagen blev priset på olja

åter igen högre i världen.

Priset på bensin och disel

kan nu bli högre i Sverige igen.

Det säger experter.

8 SIDOR/TT