Världen

En stor bild på Trump liggande i en kista på ett stort hus i Irans huvudstad.

Ett hus med en bild på USAs ledare Donald Trump i en kista. Huset är i Irans huvudstad Teheran. Foto: Vahid Salemi/AP/TT

Iran varnar USA

USA har attackerat
en stor båt med olja
som var på väg
mot ön Kharg i Iran.

På Kharg finns Irans
viktigaste hamn för olja.
USA har sedan tidigare
förbjudit båtar att åka till Kharg.

USA har också gjort
flera attacker mot platser
där Irans militärer finns.

USAs ledare Trump
hotar nu också med attacker
mot broar och kraftverk i Iran.

Nu varnar Iran USA.
Iran hotar med att göra
liknande attacker mot
viktiga platser i länder nära Iran.
Det är länder där det
finns soldater från USA.

Under natten mot torsdag
ska Iran ha gjort attacker
mot länderna Kuwait och Jordanien.

8 SIDOR/TT

16 juli 2026

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5 kommentarer
  1. . skriver:
    16 juli, 2026 kl. 10:35

    nu blir det säkert krig.😪😢😭stora pojkar ska leka .fruktansvärt.

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  2. MILENA LUISA skriver:
    16 juli, 2026 kl. 10:51

    BEVER EVER TOUCH IRAN! Turkiet och Iran skyddar Evliya!😠😔😴Never-menar jag…

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  3. Maja skriver:
    16 juli, 2026 kl. 11:55

    Det står: ”Vi ska döda Trump” på kistan.

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  4. MILENA LUISA skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:22

    Han blev galen! Jag förstå inte varför han gör så! Vad synd!😔😴

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  5. Baba baba skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:33

    Dom har försökt 2 gånger innan ,men han klarade sig.man brukar säga 3 gången g.

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