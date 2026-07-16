Iran varnar USA

USA har attackerat

en stor båt med olja

som var på väg

mot ön Kharg i Iran.

På Kharg finns Irans

viktigaste hamn för olja.

USA har sedan tidigare

förbjudit båtar att åka till Kharg.

USA har också gjort

flera attacker mot platser

där Irans militärer finns.

USAs ledare Trump

hotar nu också med attacker

mot broar och kraftverk i Iran.

Nu varnar Iran USA.

Iran hotar med att göra

liknande attacker mot

viktiga platser i länder nära Iran.

Det är länder där det

finns soldater från USA.

Under natten mot torsdag

ska Iran ha gjort attacker

mot länderna Kuwait och Jordanien.

8 SIDOR/TT