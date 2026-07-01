Rekord för värmen i haven

De stora haven i världen

var varmare i månaden juni i år

än de någonsin varit sedan

temperaturen började mätas.

Det visar undersökningar.

Havens yta var 20,9 grader

varm i genomsnitt.

Det är rekord.

De tidigare rekorden

är från åren 2023 och 2024.

Haven kan bli ännu varmare

senare i sommar,

tror experterna.

Haven är viktiga

för klimatet på jorden.

Utsläpp från människor

gör att det blir varmare i luften.

Haven suger in en stor del av värmen.

Men om haven blir för varma

så ändrar det livet

för växter och djur i haven.

8 SIDOR/TT