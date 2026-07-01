Världen

En person står med fötterna i vattnet.

Haven blir varmare. Foto: Petros Karadjias/AP/TT

Rekord för värmen i haven

De stora haven i världen
var varmare i månaden juni i år
än de någonsin varit sedan
temperaturen började mätas.
Det visar undersökningar.

Havens yta var 20,9 grader
varm i genomsnitt.
Det är rekord.

De tidigare rekorden
är från åren 2023 och 2024.

Haven kan bli ännu varmare
senare i sommar,
tror experterna.

Haven är viktiga
för klimatet på jorden.
Utsläpp från människor
gör att det blir varmare i luften.
Haven suger in en stor del av värmen.

Men om haven blir för varma
så ändrar det livet
för växter och djur i haven.

8 SIDOR/TT

1 juli 2026

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4 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    1 juli, 2026 kl. 09:54

    😔

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  2. Anna skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:15

    när haven blir varmare innebär det att jorden absorberar enorma mängder överskottsvärme från växthusgaser. det rubbar den globala balansen och leder till att havsvattnet utvidgas vilket höjer vattennivån, marina ekosystem stressas såsom korallblekning.

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  3. Anna skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:19

    varmt vatten tar större plats än kallt vatten. denna termiska expansion,tillsammans med smältande glaciärer ,gör att havsnivån stiger och hotar kustnära områden.

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  4. Anna skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:22

    varmare ytvatten fungerar som bränsle för stormar och orkaner.

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