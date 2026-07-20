Stora attacker mot Kiev

Ryssland har attackerat

Ukrainas huvudstad Kiev.

Attackerna är bland de

största i kriget.

– Ryssland sköt

det största antalet robotar

under hela kriget.

Det skriver Ukrainas minister

Andrij Sybiha på sajten X.

Attackerna hände

natten till söndag.

Många personer

i Kiev gömde sig

i skyddsrum

under attackerna.

Få personer dog

eller blev skadade.

Ukrainas militärer använder

robotar från USA

för att försvara sig

mot Rysslands attacker.

Men robotarna börjar ta slut.

Därför har de svårt

att försvara huvudstaden

just nu.

På söndagen attackerade

Ryssland staden Zaporizjzja.

Ett högt hus blev träffat.

Minst två personer dog.

Flera blev skadade.

Natten mot måndag

svarade Ukraina

med attacker mot

Rysslands huvudstad Moskva.

8 SIDOR/TT