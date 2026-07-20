Världen
Ett område i Ukrainas huvudstad Kiev är förstört efter Rysslands attacker. Foto. Efrem Lukatsky/AP/TT
Stora attacker mot Kiev
Ryssland har attackerat
Ukrainas huvudstad Kiev.
Attackerna är bland de
största i kriget.
– Ryssland sköt
det största antalet robotar
under hela kriget.
Det skriver Ukrainas minister
Andrij Sybiha på sajten X.
Attackerna hände
natten till söndag.
Många personer
i Kiev gömde sig
i skyddsrum
under attackerna.
Få personer dog
eller blev skadade.
Ukrainas militärer använder
robotar från USA
för att försvara sig
mot Rysslands attacker.
Men robotarna börjar ta slut.
Därför har de svårt
att försvara huvudstaden
just nu.
På söndagen attackerade
Ryssland staden Zaporizjzja.
Ett högt hus blev träffat.
Minst två personer dog.
Flera blev skadade.
Natten mot måndag
svarade Ukraina
med attacker mot
Rysslands huvudstad Moskva.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Ändrades inte Kiev till Kyjiv? Jag tänker att Kyiv är enklare.
Hej!
Sveriges regering har bestämt att de ska skriva Kyjiv.
Men många svenska tidningar fortsätter att skriva Kiev.
Det gör 8 Sidor också.
Då blir det enklare att förstå att det är samma Kiev vi skriver om.
Hälsningar,
Marie Hillblom
ansvarig utgivare på 8 Sidor