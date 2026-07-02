Världen
Elizabeth Jean Carroll och Donald Trump. Foton: E M Alvarez och Jacquelyn Martin/AP/TT
Trump måste betala Carroll
År 2023 blev USAs ledare
Donald Trump dömd för sexbrott
mot en känd författare,
Elizabeth Jean Carroll.
Domstolen sa att Trump
skulle betala ungefär
femtio miljoner kronor till henne.
Sexbrottet mot Carroll
hände på 1990-talet.
Men Trump har vägrat att betala.
Han säger att han inte gjort något brott.
Han har klagat till USAs högsta domstol.
Han vill att de ändrar domen.
Men domstolen
säger nu nej till Trump.
Det betyder att Trump
måste betala Carroll.
Trump har också blivit
straffad för att han sagt
dåliga saker om Carroll.
Det var brottet förtal,
sa en domstol.
Trump skulle därför
också betala ungefär
800 miljoner kronor till Carroll.
Trump har inte betalat
de pengarna heller till Carroll.
Trump har sagt att han ska
klaga på den domen också.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026
rättvisa för Elizabeth Jean Carroll
Vad är det han inte förstår.
Han ljuger nog.