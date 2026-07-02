År 2023 blev USAs ledare

Donald Trump dömd för sexbrott

mot en känd författare,

Elizabeth Jean Carroll.

Domstolen sa att Trump

skulle betala ungefär

femtio miljoner kronor till henne.

Sexbrottet mot Carroll

hände på 1990-talet.

Men Trump har vägrat att betala.

Han säger att han inte gjort något brott.

Han har klagat till USAs högsta domstol.

Han vill att de ändrar domen.

Men domstolen

säger nu nej till Trump.

Det betyder att Trump

måste betala Carroll.

Trump har också blivit

straffad för att han sagt

dåliga saker om Carroll.

Det var brottet förtal,

sa en domstol.

Trump skulle därför

också betala ungefär

800 miljoner kronor till Carroll.

Trump har inte betalat

de pengarna heller till Carroll.

Trump har sagt att han ska

klaga på den domen också.

8 SIDOR/TT