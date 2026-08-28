Världen
Walter Chapman med sin fångst. Fisken vägde 571,5 kilo. Foto: Jimmy Fee/AP/TT
Hans fångst vägde 571 kilo
Fiskaren Walter Chapman
fångade en atlantisk blå marlin.
Fisken vägde 571,5 kilo.
Det är nytt rekord i vattnet
utanför USAs östkust.
Det tog tre timmar att fånga
den tre meter långa fisken.
Nu ska tio personer
dela på köttet.
– Jag tänker inte äta
500 kilo fisk själv,
säger Walter Chapman.
Experter ska undersöka
fiskens huvud.
Då kan de ta reda på
hur gammal den där.
Troligen är den
25 till 30 år gammal.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026
väldigt tung fisk
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
var det i en tävling
Hej!
Nej, det var ingen fisketävling.
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Fisken har levt nästan 30 år och nu måste den dö, bara för en hobby av en fiskare 😢😠 äckligt
Må det undrar dig över den människligas förmågorna .Många tror sig att det finns en ett nytt vetnetsystem och flera appar kan man gillar det i Al system program.
”Mans styrka och sin enves föramför denna enorma och jättevarelser .
Kvarstå med ett härligt landskap men inte intresse på dem hemska havsvarelser .