Världen

Fisken hänger från en ställning. Han står bredvid den.

Walter Chapman med sin fångst. Fisken vägde 571,5 kilo. Foto: Jimmy Fee/AP/TT

Hans fångst vägde 571 kilo

Fiskaren Walter Chapman
fångade en atlantisk blå marlin.
Fisken vägde 571,5 kilo.
Det är nytt rekord i vattnet
utanför USAs östkust.

Det tog tre timmar att fånga
den tre meter långa fisken.

Nu ska tio personer
dela på köttet.

– Jag tänker inte äta
500 kilo fisk själv,
säger Walter Chapman.

Experter ska undersöka
fiskens huvud.
Då kan de ta reda på
hur gammal den där.
Troligen är den
25 till 30 år gammal.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2026

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6 kommentarer
  1. Fisk skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 13:36

    väldigt tung fisk
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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  2. 3uovbiprwbvfipwvuowj skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 14:07

    var det i en tävling

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      28 augusti, 2026 kl. 14:15

      Hej!

      Nej, det var ingen fisketävling.

      /8 Sidor

  3. Jona skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 16:04

    Fisken har levt nästan 30 år och nu måste den dö, bara för en hobby av en fiskare 😢😠 äckligt

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  4. Rateba skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 18:35

    Må det undrar dig över den människligas förmågorna .Många tror sig att det finns en ett nytt vetnetsystem och flera appar kan man gillar det i Al system program.

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  5. Rateba skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 18:57

    ”Mans styrka och sin enves föramför denna enorma och jättevarelser .
    Kvarstå med ett härligt landskap men inte intresse på dem hemska havsvarelser .

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