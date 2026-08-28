Kung Harald är död

Norges kung Harald V är död.

Han dog på morgonen

i dag fredag.

Han blev 89 år.

Harald var på sjukhus

sedan flera dagar tillbaka.

Han hade en infektion

och en sorts sjukdom

i blodet, anemi.

Redan i torsdags kväll

var det klart

att Harald var mycket sjuk.

Drottning Sonja

och de andra i kungens familj

kom till sjukhuset.

Många människor

samlades också utanför

slottet i huvudstaden Oslo.

De tände ljus

och lämnade blommor.

Kungen och hans familj

har haft många problem

den senaste tiden.

Det har varit flera skandaler.

Men många i Norge

älskar sin kung.

Han var en viktig person

för hela Norge.

Klockan tolv i dag fredag

kommer klockorna

i alla kyrkor i Norge

att ringa för kungen som dött.

Nu kommer

Haralds son Haakon

bli ny kung i Norge.

8 SIDOR/TT