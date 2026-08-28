Världen
Norska kungen Harald blev 89 år. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT
Många människor kom till slottet när de hörde att kung Harald var allvarligt sjuk. Foto: Javad Parsa/TT
Människor samlades och lämnade blommor utanför slottet. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Kung Harald och hans familj. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Kung Harald är död
Norges kung Harald V är död.
Han dog på morgonen
i dag fredag.
Han blev 89 år.
Harald var på sjukhus
sedan flera dagar tillbaka.
Han hade en infektion
och en sorts sjukdom
i blodet, anemi.
Redan i torsdags kväll
var det klart
att Harald var mycket sjuk.
Drottning Sonja
och de andra i kungens familj
kom till sjukhuset.
Många människor
samlades också utanför
slottet i huvudstaden Oslo.
De tände ljus
och lämnade blommor.
Kungen och hans familj
har haft många problem
den senaste tiden.
Det har varit flera skandaler.
Men många i Norge
älskar sin kung.
Han var en viktig person
för hela Norge.
Klockan tolv i dag fredag
kommer klockorna
i alla kyrkor i Norge
att ringa för kungen som dött.
Nu kommer
Haralds son Haakon
bli ny kung i Norge.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026
vila ifrid bästa kungen nånsin,han var så otroligt fin människa
Vila i fred 🕊️. Och låt dina själar få flyga med den nya kungen och drottningen.
Väldigt deprimerande nyhet. Kommer sakna honom.
Vila i frid😭😭😭
Hej
Det Norge folket kommer inte att glömma honom.