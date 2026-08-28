Världen

  • topp KUNG HARALD AV NORGE

    Norska kungen Harald blev 89 år. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

  • Kongen er død

    Många människor kom till slottet när de hörde att kung Harald var allvarligt sjuk. Foto: Javad Parsa/TT

  • Kongen er død

    Människor samlades och lämnade blommor utanför slottet. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

  • Kongelig julefotografering 2025

    Kung Harald och hans familj. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

Kung Harald är död

Norges kung Harald V är död.
Han dog på morgonen
i dag fredag.
Han blev 89 år.

Harald var på sjukhus
sedan flera dagar tillbaka.
Han hade en infektion
och en sorts sjukdom
i blodet, anemi.

Redan i torsdags kväll
var det klart
att Harald var mycket sjuk.

Drottning Sonja
och de andra i kungens familj
kom till sjukhuset.

Många människor
samlades också utanför
slottet i huvudstaden Oslo.

De tände ljus
och lämnade blommor.

Kungen och hans familj
har haft många problem
den senaste tiden.
Det har varit flera skandaler.

Men många i Norge
älskar sin kung.
Han var en viktig person
för hela Norge.

Klockan tolv i dag fredag
kommer klockorna
i alla kyrkor i Norge
att ringa för kungen som dött.

Nu kommer
Haralds son Haakon
bli ny kung i Norge.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2026

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5 kommentarer
  1. . skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 10:18

    vila ifrid bästa kungen nånsin,han var så otroligt fin människa

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  2. Aleksander Hopper skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 10:23

    Vila i fred 🕊️. Och låt dina själar få flyga med den nya kungen och drottningen.

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  3. Tåsugare skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 11:21

    Väldigt deprimerande nyhet. Kommer sakna honom.

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  4. ... skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 12:05

    Vila i frid😭😭😭

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  5. Saleh skriver:
    28 augusti, 2026 kl. 12:27

    Hej
    Det Norge folket kommer inte att glömma honom.

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