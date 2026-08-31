Världen
Haakon är ny kung i Norge. Foto: Norska kungahuset.
Kung Harald dog den 28 augusti. Foto: Bo Amstrup/AP/TT
Drottning Mette-Marit och kung Haakon i mitten med barnen Sverre Magnus och Ingrid Alexandra. Foto: Norska kungahuset.
Marius Borg Høiby är Mette-Marits son sedan tidigare. Han är inte son till kung Haakon. Foto: Liser Åserud/NTB/TT
Han är ny kung i Norge
Haakon är ny kung i Norge
efter att hans pappa
kung Harald dött.
Han ska kallas
Haakon VIII.
Många hoppas att det
ska gå bra för nya kungen.
De senaste åren har han
haft många problem.
Hans fru
drottning Mette-Marit
har varit allvarligt sjuk.
Hon har blivit opererad
och fått nya lungor.
Mette-Marit har också
fått kritik.
Hon var vän med
en sexbrottsling i USA.
Han hette Jeffrey Epstein.
Mette-Marits son Marius
är också straffad för sexbrott,
våld och droger.
Kung Haakon VIII
är Norges fjärde kung
efter sin pappa Harald,
farfar Olav
och farfarsfar Håkon.
Folket i Norge
har älskat de tidigare kungarna.
De har varit viktiga
för att visa att Norge
är ett fritt land.
Nu tar nya kungen Haakon
samma valspråk som
de tidigare kungarna.
Valspråket berättar om hur
kungen vill jobba för sitt land.
Valspråket är
Allt för Norge.
– Allt för Norge betyder
att kämpa för att alla i Norge
ska få leva ett fritt liv.
Det är också ett ansvar
att göra bra saker i världen.
Det betyder att vilja riskera allt,
till och med livet,
för att Norge ska vara fritt.
Det sa Haakon
i ett tal till folket
efter att han blivit ny kung.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Norges kamp för frihet
- I flera hundra år
var Norge inte ett fritt land.
- Norge styrdes av kungar
och drottningar från
Danmark och Sverige.
- Först år 1905 blev Norge
ett eget land.
Då hette kungen Håkon VII.
- Under andra världskriget
blev Norge hotat av tyska soldater.
De ville att Norges kung Håkon
och regeringen skulle ge upp.
Men kungen och regeringen sa nej.
Det var år 1940.
- Kung Håkon och hans son
kronprins Olav flydde
till England med regeringen.
Där jobbade de för att
stoppa tyskarna i Norge.
- När kriget var slut år 1945
kom kungen och hans familj
tillbaka till Norge.
Hela folket hyllade dem.
31 augusti 2026
roligt hoppas han blir bra
han är så snygg😘
hoppas att han blir gammal så att han kan bli kung länge
Bu Halland borde vara kung
Exakt
Jag tycker också halland borde vara kungen