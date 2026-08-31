Världen

  • haakon ny kung

    Haakon är ny kung i Norge. Foto: Norska kungahuset.

  • Denmark Norway Royals

    Kung Harald dog den 28 augusti. Foto: Bo Amstrup/AP/TT

  • familjen haakon

    Drottning Mette-Marit och kung Haakon i mitten med barnen Sverre Magnus och Ingrid Alexandra. Foto: Norska kungahuset.

  • Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag feires med gallamiddag på slottet

    Marius Borg Høiby är Mette-Marits son sedan tidigare. Han är inte son till kung Haakon. Foto: Liser Åserud/NTB/TT

Han är ny kung i Norge

Haakon är ny kung i Norge
efter att hans pappa
kung Harald dött.

Han ska kallas
Haakon VIII.

Många hoppas att det
ska gå bra för nya kungen.
De senaste åren har han
haft många problem.

Hans fru
drottning Mette-Marit
har varit allvarligt sjuk.
Hon har blivit opererad
och fått nya lungor.

Mette-Marit har också
fått kritik.
Hon var vän med
en sexbrottsling i USA.
Han hette Jeffrey Epstein.

Mette-Marits son Marius
är också straffad för sexbrott,
våld och droger.

Kung Haakon VIII
är Norges fjärde kung
efter sin pappa Harald,
farfar Olav
och farfarsfar Håkon.

Folket i Norge
har älskat de tidigare kungarna.
De har varit viktiga
för att visa att Norge
är ett fritt land.

Nu tar nya kungen Haakon
samma valspråk som
de tidigare kungarna.
Valspråket berättar om hur
kungen vill jobba för sitt land.

Valspråket är
Allt för Norge.

– Allt för Norge betyder
att kämpa för att alla i Norge
ska få leva ett fritt liv.
Det är också ett ansvar
att göra bra saker i världen.
Det betyder att vilja riskera allt,
till och med livet,
för att Norge ska vara fritt.

Det sa Haakon
i ett tal till folket
efter att han blivit ny kung.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Norges kamp för frihet

  • I flera hundra år
    var Norge inte ett fritt land.
  • Norge styrdes av kungar
    och drottningar från
    Danmark och Sverige.
  • Först år 1905 blev Norge
    ett eget land.
    Då hette kungen Håkon VII.
  • Under andra världskriget
    blev Norge hotat av tyska soldater.
    De ville att Norges kung Håkon
    och regeringen skulle ge upp.
    Men kungen och regeringen sa nej.
    Det var år 1940.
  • Kung Håkon och hans son
    kronprins Olav flydde
    till England med regeringen.
    Där jobbade de för att
    stoppa tyskarna i Norge.
  • När kriget var slut år 1945
    kom kungen och hans familj
    tillbaka till Norge.
    Hela folket hyllade dem.
Två män i militärkläder står på en båt. De ser allvarliga ut. Kung Håkon VII och kronprins Olav flydde till England under andra världskriget. Foto: Krigsarkivet/TT

31 augusti 2026

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6 kommentarer
  1. peter peterson peterierson den tredje peter skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 12:21

    roligt hoppas han blir bra

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  2. isak skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:31

    han är så snygg😘

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  3. marcus skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 13:35

    hoppas att han blir gammal så att han kan bli kung länge

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  4. Albin skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 14:03

    Bu Halland borde vara kung

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  5. Frej skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 18:11

    Exakt

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  6. Albin skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 18:24

    Jag tycker också halland borde vara kungen

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