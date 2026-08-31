Han är ny kung i Norge

Haakon är ny kung i Norge

efter att hans pappa

kung Harald dött.

Han ska kallas

Haakon VIII.

Många hoppas att det

ska gå bra för nya kungen.

De senaste åren har han

haft många problem.

Hans fru

drottning Mette-Marit

har varit allvarligt sjuk.

Hon har blivit opererad

och fått nya lungor.

Mette-Marit har också

fått kritik.

Hon var vän med

en sexbrottsling i USA.

Han hette Jeffrey Epstein.

Mette-Marits son Marius

är också straffad för sexbrott,

våld och droger.

Kung Haakon VIII

är Norges fjärde kung

efter sin pappa Harald,

farfar Olav

och farfarsfar Håkon.

Folket i Norge

har älskat de tidigare kungarna.

De har varit viktiga

för att visa att Norge

är ett fritt land.

Nu tar nya kungen Haakon

samma valspråk som

de tidigare kungarna.

Valspråket berättar om hur

kungen vill jobba för sitt land.

Valspråket är

Allt för Norge.

– Allt för Norge betyder

att kämpa för att alla i Norge

ska få leva ett fritt liv.

Det är också ett ansvar

att göra bra saker i världen.

Det betyder att vilja riskera allt,

till och med livet,

för att Norge ska vara fritt.

Det sa Haakon

i ett tal till folket

efter att han blivit ny kung.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR