Världen

  • Kong Harald V er død: Gravferdsdag

    Kung Haralds kista fördes från slottet till kyrkan. Foto: Carina Johansen/NTB/TT

  • WEB_INRIKES

    Svenska kungafamiljen och många andra gick efter kistan till kyrkan. Foto: Pontus Lundahl/TT

  • Kong Harald V er død: Gravferdsdag

    Kronprinsessan Victoria talade under begravningen. Foto: Lise Åserud/NTB/TT

  • Kong Harald V er død: Gravferdsdag

    Norska kungafamiljen. Foto: Stian Lysberg/NTB/TT

Många kom på begravning

Nu är Norges förra kung Harald
begravd.
Begravningen var i Norges
huvudstad Oslo i onsdags.

Flera tusen människor
stod längs gatorna
för att se Haralds kista
åka från slottet till kyrkan.

Många viktiga personer
var bjudna till begravningen.
De gick efter kistan
mellan slottet och kyrkan.

Det var både folk
i kungafamiljer och politiker
från flera länder.

Svenska kronprinsessan Victoria
pratade på begravningen i kyrkan.
Hon läste en bön för Harald.
Han var Victorias gudfar.

Efter begravningen
gick de tre kungarna i Norge,
Sverige och Danmark
efter kistan till den plats
där Harald ska vara begravd.

Kungafamiljerna från
Norge, Sverige och Danmark
är både vänner och släktingar
med varandra.

Sedan firade folket i Norge
sin nya kung Haakon.
Han och hans familj vinkade
från slottets balkong.

8 SIDOR

10 september 2026

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2 kommentarer
  1. ANONYM skriver:
    10 september, 2026 kl. 11:22

    OOOOOOOOOOOOJ😭😭😭

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  2. 13:23 skriver:
    10 september, 2026 kl. 13:23

    Så synd för Harald

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