Många kom på begravning

Nu är Norges förra kung Harald

begravd.

Begravningen var i Norges

huvudstad Oslo i onsdags.

Flera tusen människor

stod längs gatorna

för att se Haralds kista

åka från slottet till kyrkan.

Många viktiga personer

var bjudna till begravningen.

De gick efter kistan

mellan slottet och kyrkan.

Det var både folk

i kungafamiljer och politiker

från flera länder.

Svenska kronprinsessan Victoria

pratade på begravningen i kyrkan.

Hon läste en bön för Harald.

Han var Victorias gudfar.

Efter begravningen

gick de tre kungarna i Norge,

Sverige och Danmark

efter kistan till den plats

där Harald ska vara begravd.

Kungafamiljerna från

Norge, Sverige och Danmark

är både vänner och släktingar

med varandra.

Sedan firade folket i Norge

sin nya kung Haakon.

Han och hans familj vinkade

från slottets balkong.

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