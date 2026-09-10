Världen
Kung Haralds kista fördes från slottet till kyrkan. Foto: Carina Johansen/NTB/TT
Svenska kungafamiljen och många andra gick efter kistan till kyrkan. Foto: Pontus Lundahl/TT
Kronprinsessan Victoria talade under begravningen. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Norska kungafamiljen. Foto: Stian Lysberg/NTB/TT
Många kom på begravning
Nu är Norges förra kung Harald
begravd.
Begravningen var i Norges
huvudstad Oslo i onsdags.
Flera tusen människor
stod längs gatorna
för att se Haralds kista
åka från slottet till kyrkan.
Många viktiga personer
var bjudna till begravningen.
De gick efter kistan
mellan slottet och kyrkan.
Det var både folk
i kungafamiljer och politiker
från flera länder.
Svenska kronprinsessan Victoria
pratade på begravningen i kyrkan.
Hon läste en bön för Harald.
Han var Victorias gudfar.
Efter begravningen
gick de tre kungarna i Norge,
Sverige och Danmark
efter kistan till den plats
där Harald ska vara begravd.
Kungafamiljerna från
Norge, Sverige och Danmark
är både vänner och släktingar
med varandra.
Sedan firade folket i Norge
sin nya kung Haakon.
Han och hans familj vinkade
från slottets balkong.
8 SIDOR
10 september 2026
OOOOOOOOOOOOJ😭😭😭
Så synd för Harald