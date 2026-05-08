8 Sidor fick besök

av en grupp från två

dagliga verksamheter.

De heter Nytida Haninge Syd

och Nytida Haninge Öst.

– Vi är nyfikna

på arbetsplatser.

Det säger Johnny Nilsson

som är med i gruppen.

Just nu är det en särskild vecka

för personer med funktionsnedsättningar

och personer

som behöver stöd för att jobba.

Det kallas jobbskuggarvecka.

Veckan handlar om att visa

hur det fungerar

på olika arbetsplatser.

Men också visa att

många fler människor

skulle kunna jobba

om de får rätt hjälp och stöd.

Grupperna från Haninge

besökte 8 Sidors redaktion.

– Vi vill lära oss något nytt,

säger Johnny Nilsson.

På den dagliga verksamheten

är han med och gör en tidning.

Nu fick han och de andra

se hur vi jobbar på 8 Sidor.

Under veckan har de

också besökt en affär,

en verkstad och ett hotell.

Var skulle du vilja jobba?

– Jag har valt

daglig verksamhet

för hela livet.

Det är lugnt och skönt.

Det är bra jobbarkompisar,

säger Johnny Nilsson.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR