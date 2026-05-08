8 Sidor

Sarah sitter framför en dator. Gruppen står intill och tittar. I förgrunden syns en arbetsplats med datorskärm.

Sarah Green berättar om arbetet på 8 Sidor. Gruppen från Nytidas dagliga verksamheter i Haninge lyssnar och ställer frågor. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor

8 Sidor fick besök

8 Sidor fick besök
av en grupp från två
dagliga verksamheter.
De heter Nytida Haninge Syd
och Nytida Haninge Öst.

– Vi är nyfikna
på arbetsplatser.

Det säger Johnny Nilsson
som är med i gruppen.

Just nu är det en särskild vecka
för personer med funktionsnedsättningar
och personer
som behöver stöd för att jobba.
Det kallas jobbskuggarvecka.

Veckan handlar om att visa
hur det fungerar
på olika arbetsplatser.

Men också visa att
många fler människor
skulle kunna jobba
om de får rätt hjälp och stöd.

Grupperna från Haninge
besökte 8 Sidors redaktion.

– Vi vill lära oss något nytt,
säger Johnny Nilsson.

På den dagliga verksamheten
är han med och gör en tidning.

Nu fick han och de andra
se hur vi jobbar på 8 Sidor.

Under veckan har de
också besökt en affär,
en verkstad och ett hotell.

Var skulle du vilja jobba?

– Jag har valt
daglig verksamhet
för hela livet.
Det är lugnt och skönt.
Det är bra jobbarkompisar,
säger Johnny Nilsson.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

13 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. MILENA LUISA skriver:
    13 maj, 2026 kl. 14:46

    🙂

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar