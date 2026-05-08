Sarah Green berättar om arbetet på 8 Sidor. Gruppen från Nytidas dagliga verksamheter i Haninge lyssnar och ställer frågor. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
8 Sidor fick besök
av en grupp från två
dagliga verksamheter.
De heter Nytida Haninge Syd
och Nytida Haninge Öst.
– Vi är nyfikna
på arbetsplatser.
Det säger Johnny Nilsson
som är med i gruppen.
Just nu är det en särskild vecka
för personer med funktionsnedsättningar
och personer
som behöver stöd för att jobba.
Det kallas jobbskuggarvecka.
Veckan handlar om att visa
hur det fungerar
på olika arbetsplatser.
Men också visa att
många fler människor
skulle kunna jobba
om de får rätt hjälp och stöd.
Grupperna från Haninge
besökte 8 Sidors redaktion.
– Vi vill lära oss något nytt,
säger Johnny Nilsson.
På den dagliga verksamheten
är han med och gör en tidning.
Nu fick han och de andra
se hur vi jobbar på 8 Sidor.
Under veckan har de
också besökt en affär,
en verkstad och ett hotell.
Var skulle du vilja jobba?
– Jag har valt
daglig verksamhet
för hela livet.
Det är lugnt och skönt.
Det är bra jobbarkompisar,
säger Johnny Nilsson.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
13 maj 2026
