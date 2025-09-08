8 Sidor

Två kvinnor sitter vid ett bord på Bokmässan i Göteborg.

Marie Hillblom från 8 Sidor står bredvid författaren Elaf Ali. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor

8 Sidor på Bokmässan

Den här veckan är det
Bokmässan i Göteborg.
Många människor är där
och pratar om böcker.

8 Sidor har ett eget
litet rum på mässan.
Dit kan folk komma och träffa oss.

Vi har också flera gäster hos oss.
En av dem är författaren Elaf Ali.
Hon var där och pratade med
Marie Hillblom från 8 Sidor.
De pratade om lättlästa böcker.
Elaf Ali tycker att det är viktigt.

– Det finns människor
som verkligen behöver lättläst.
Om det inte hade funnits hade de
inte haft något att läsa,
sa Elaf Ali.

Hon har själv skrivit
en lättläst bok som heter Heder.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Elaf Ali skriver om heder

26 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar