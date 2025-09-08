8 Sidor
Marie Hillblom från 8 Sidor står bredvid författaren Elaf Ali. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor
8 Sidor på Bokmässan
Den här veckan är det
Bokmässan i Göteborg.
Många människor är där
och pratar om böcker.
8 Sidor har ett eget
litet rum på mässan.
Dit kan folk komma och träffa oss.
Vi har också flera gäster hos oss.
En av dem är författaren Elaf Ali.
Hon var där och pratade med
Marie Hillblom från 8 Sidor.
De pratade om lättlästa böcker.
Elaf Ali tycker att det är viktigt.
– Det finns människor
som verkligen behöver lättläst.
Om det inte hade funnits hade de
inte haft något att läsa,
sa Elaf Ali.
Hon har själv skrivit
en lättläst bok som heter Heder.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
26 september 2025