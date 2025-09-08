8 Sidor på Bokmässan

Den här veckan är det

Bokmässan i Göteborg.

Många människor är där

och pratar om böcker.

8 Sidor har ett eget

litet rum på mässan.

Dit kan folk komma och träffa oss.

Vi har också flera gäster hos oss.

En av dem är författaren Elaf Ali.

Hon var där och pratade med

Marie Hillblom från 8 Sidor.

De pratade om lättlästa böcker.

Elaf Ali tycker att det är viktigt.

– Det finns människor

som verkligen behöver lättläst.

Om det inte hade funnits hade de

inte haft något att läsa,

sa Elaf Ali.

Hon har själv skrivit

en lättläst bok som heter Heder.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Elaf Ali skriver om heder