Fem brandmän håller om varandra och tittar in i kameran.

Brandsta City Släckers tävlar på lördag. Foto: Johan Nilsson/TT

De tävlar i Mello

På lördag är det dags
för en ny tävling
i Melodifestivalen, Mello.

Sex låtar tävlar.
Två går till final.
En låt får en ny chans.

Den här veckan är det
många kända artister med.

Gruppen Brandsta City Släckers
har tävlat i Mello två gånger.
Deras låt Kom och ta mig
blev mycket populär år 2002.

Nu tävlar de med låten
Rakt in i elden.

Robin Bengtsson har varit
med i Mello fyra gånger.
År 2017 vann han tävlingen
med låten I can’t go on. 
Han kom sedan femma
i Eurovision Song Contest.

Nu tävlar han med
låten Honey honey.

Artisten Felicia
har tidigare tävlat i Mello
som Fröken Snusk.

I år tävlar hon med låten
My system.

Tävlingen går att se
på SVT 1 och på SVT Play
från klockan 20.00.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

De tävlar i Mello

  1.  Arwin med låten
    Glitter
  2. Laila Adèle
    med låten Oxygen
  3. Robin Bengtsson
    med låten Honey honey
  4. Felicia med låten
    My system
  5. Klara Almström med låten
    Där hela världen väntar
  6. Brandsta City Släckers
    med låten Rakt in i elden

6 februari 2026

