Brandsta City Släckers tävlar på lördag. Foto: Johan Nilsson/TT
De tävlar i Mello
På lördag är det dags
för en ny tävling
i Melodifestivalen, Mello.
Sex låtar tävlar.
Två går till final.
En låt får en ny chans.
Den här veckan är det
många kända artister med.
Gruppen Brandsta City Släckers
har tävlat i Mello två gånger.
Deras låt Kom och ta mig
blev mycket populär år 2002.
Nu tävlar de med låten
Rakt in i elden.
Robin Bengtsson har varit
med i Mello fyra gånger.
År 2017 vann han tävlingen
med låten I can’t go on.
Han kom sedan femma
i Eurovision Song Contest.
Nu tävlar han med
låten Honey honey.
Artisten Felicia
har tidigare tävlat i Mello
som Fröken Snusk.
I år tävlar hon med låten
My system.
Tävlingen går att se
på SVT 1 och på SVT Play
från klockan 20.00.
- Arwin med låten
Glitter
- Laila Adèle
med låten Oxygen
- Robin Bengtsson
med låten Honey honey
- Felicia med låten
My system
- Klara Almström med låten
Där hela världen väntar
- Brandsta City Släckers
med låten Rakt in i elden
