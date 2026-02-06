De tävlar i Mello

På lördag är det dags

för en ny tävling

i Melodifestivalen, Mello.

Sex låtar tävlar.

Två går till final.

En låt får en ny chans.

Den här veckan är det

många kända artister med.

Gruppen Brandsta City Släckers

har tävlat i Mello två gånger.

Deras låt Kom och ta mig

blev mycket populär år 2002.

Nu tävlar de med låten

Rakt in i elden.

Robin Bengtsson har varit

med i Mello fyra gånger.

År 2017 vann han tävlingen

med låten I can’t go on.

Han kom sedan femma

i Eurovision Song Contest.

Nu tävlar han med

låten Honey honey.

Artisten Felicia

har tidigare tävlat i Mello

som Fröken Snusk.

I år tävlar hon med låten

My system.

Tävlingen går att se

på SVT 1 och på SVT Play

från klockan 20.00.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR