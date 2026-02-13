Kultur

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-5919.jpg

    Korslagda. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-071b.jpg

    Patrik Jean. Foto: Janne Danielsson/SVT

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-5f9a.jpg

    Emilia Pantic. Foto: Janne Danielsson/SVT

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-2810.jpg

    Medina. Foto: Janne Danielsson/SVT

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-c0df.jpg

    Eva Jumatate. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT

  • SVT-MELODIFESTIVALEN-2026-E03-24a4.jpg

    Saga Ludvigsson. Foto: Janne Danielsson/SVT

Rock i Melodifestivalen

Det är ganska ovanligt
med rock i Melodifestivalen.
Men nu händer det.

En grupp som heter Korslagda
ska vara med och tävla.
De spelar rock.
Deras låt heter till och med
King of rock n roll.

De är med den 14 februari.
Då är den tredje
tävlingen i årets Mello.
Den är i Kristianstad.
Du kan se den
på SVT1 klockan 20.00.

Sex låtar tävlar.
Två går till final.
En låt får en ny chans.

Det är första gången
som Korslagda är med i Mello.
Samma sak är det för
Emilia Pantic och Eva Jumatate.

Men Patrik Jean, Medina
och Saga Ludvigsson
har varit med tidigare.

Melodifestivalen
kallas ofta bara för Mello.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

De tävlar i Mello

1. Patrik Jean med låten Dusk till dawn
2. Korslagda med låten King of rock n roll
3. Emilia Pantic med låten Ingenting
4. Medina med låten Viva l’amor
5. Eva Jumatate med låten Selfish
6. Saga Ludvigsson med låten Ain’t today

13 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:37

    SCARLET och Smash Into Pieces är väl oxå rockband? De va med förra året och Smash Into Pieces är med i år igen i Malmö

    Svara
  2. Anonym skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:06

    Var inte kent med i Melodifestivalen 🎤🎤🎤

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar