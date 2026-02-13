Det är ganska ovanligt

med rock i Melodifestivalen.

Men nu händer det.

En grupp som heter Korslagda

ska vara med och tävla.

De spelar rock.

Deras låt heter till och med

King of rock n roll.

De är med den 14 februari.

Då är den tredje

tävlingen i årets Mello.

Den är i Kristianstad.

Du kan se den

på SVT1 klockan 20.00.

Sex låtar tävlar.

Två går till final.

En låt får en ny chans.

Det är första gången

som Korslagda är med i Mello.

Samma sak är det för

Emilia Pantic och Eva Jumatate.

Men Patrik Jean, Medina

och Saga Ludvigsson

har varit med tidigare.

Melodifestivalen

kallas ofta bara för Mello.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR