Korslagda. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT
Patrik Jean. Foto: Janne Danielsson/SVT
Emilia Pantic. Foto: Janne Danielsson/SVT
Medina. Foto: Janne Danielsson/SVT
Eva Jumatate. Foto: Magnus Liam Karlsson/SVT
Saga Ludvigsson. Foto: Janne Danielsson/SVT
Rock i Melodifestivalen
Det är ganska ovanligt
med rock i Melodifestivalen.
Men nu händer det.
En grupp som heter Korslagda
ska vara med och tävla.
De spelar rock.
Deras låt heter till och med
King of rock n roll.
De är med den 14 februari.
Då är den tredje
tävlingen i årets Mello.
Den är i Kristianstad.
Du kan se den
på SVT1 klockan 20.00.
Sex låtar tävlar.
Två går till final.
En låt får en ny chans.
Det är första gången
som Korslagda är med i Mello.
Samma sak är det för
Emilia Pantic och Eva Jumatate.
Men Patrik Jean, Medina
och Saga Ludvigsson
har varit med tidigare.
Melodifestivalen
kallas ofta bara för Mello.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
De tävlar i Mello
1. Patrik Jean med låten Dusk till dawn
2. Korslagda med låten King of rock n roll
3. Emilia Pantic med låten Ingenting
4. Medina med låten Viva l’amor
5. Eva Jumatate med låten Selfish
6. Saga Ludvigsson med låten Ain’t today
13 februari 2026
SCARLET och Smash Into Pieces är väl oxå rockband? De va med förra året och Smash Into Pieces är med i år igen i Malmö
Var inte kent med i Melodifestivalen 🎤🎤🎤