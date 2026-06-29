Mystisk serie i sommar

I sommar kan vi se

en ny serie i tv.

Den heter Svärtan.

Amy Deasismont var tidigare

artisten Amy Diamond.

Hon är en av dem

som har gjort serien.

Serien vann nyligen

ett fint pris för sin musik

på en gala i Frankrike.

Svärtan handlar om pojken

Johannes och hans kompisar.

De har alltid träffats

i skärgården på somrarna.

Men den här sommaren

år 1985 ändras allt.

Kompisarna är på väg

att bli tonåringar.

En pojke drunknar vid en ö.

Johannes och hans kompis

hamnar i ett mystiskt äventyr.

De hittar också en skadad

och ensam varelse

på en ö som heter Svärtan.

Serien är gjord

efter en bok som heter

Sommaren 1985.

Den har författaren

John Ajvide Lindqvist skrivit.

Serien Svärtan

börjar den 24 juli i SVT.

SARAH GREEN/8 SIDOR