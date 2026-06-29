Kultur

En pojke sitter på huk vid några klippor.

Linus Rogsgård spelar Johannes i serien Svärtan. Foto: Johan Paulin/SVT

Mystisk serie i sommar

I sommar kan vi se
en ny serie i tv.
Den heter Svärtan.

Amy Deasismont var tidigare
artisten Amy Diamond.
Hon är en av dem
som har gjort serien.

Serien vann nyligen
ett fint pris för sin musik
på en gala i Frankrike.

Svärtan handlar om pojken
Johannes och hans kompisar.
De har alltid träffats
i skärgården på somrarna.
Men den här sommaren
år 1985 ändras allt.
Kompisarna är på väg
att bli tonåringar.

En pojke drunknar vid en ö.
Johannes och hans kompis
hamnar i ett mystiskt äventyr.
De hittar också en skadad
och ensam varelse
på en ö som heter Svärtan.

Serien är gjord
efter en bok som heter
Sommaren 1985.
Den har författaren
John Ajvide Lindqvist skrivit.

Serien Svärtan
börjar den 24 juli i SVT.

SARAH GREEN/8 SIDOR

29 juni 2026

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1 kommentar
  1. Maja skriver:
    29 juni, 2026 kl. 11:04

    Spännande!!
    Jag ska titta på den.
    Vad är varelsen för sorts, djur/människa eller nåt annat?🙂🍀✨

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