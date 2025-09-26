Sport
De tänder bengaler på en match. Det är förbjudet. De har masker på sig för att poliserna inte ska se vilka de är. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Polisen Per Engström jobbar med brott på läktarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Publiken i Malmö har gjort en målning. Den handlar om polisernas chef Per Engström. Publiken tycker att han borde vara gladare. Foto: Anders Bjurö/TT
Bråk om masker
Den senaste tiden
har det varit bråk mellan
poliserna och vissa lag
i herrarnas allsvenska i fotboll.
Bråket handlar om masker.
Folk går på matcher i allsvenskan för
att heja på sitt lag.
En del vill visa att de hejar
på sina lag extra mycket.
De gör saker för att det ska
bli bra stämning på läktarna.
Men ibland tänder de bengaler.
Det är en sorts fyrverkerier
som ryker i lagens färger.
Men bengaler är förbjudna.
Därför har personerna
som gör det masker.
Då kan poliserna inte se
vilka de är.
Men masker är också
förbjudna på matcher.
Per Engström är polis.
Han är chef och jobbar
med brott på läktarna.
Nyligen sa han att matcherna
i allsvenskan ska stoppas
om någon har mask på sig.
Det gjorde många arga.
De tycker att det är fel
att hela publiken
måste lämna matchen
för att några gör fel.
Flera lag i fotboll sa ifrån.
Då ändrade poliserna sig.
Matcherna ska inte stoppas.
Nu hoppas poliserna
att de kan komma överens
med fotbollslagen
om hur brott på läktaren
kan stoppas på annat sätt.
På torsdagen sa Per Engström
att han ska sluta.
Han ska jobba fram till året är slut.
ANTON ANDERSSON
26 september 2025
De kan sluta med dumheterna!!!😮
man ska inte ha mask på en match komm igen nu på ricktigt
sluta med mask den som gjorde det är dumma i huvudet
nej fortsätt ha mask