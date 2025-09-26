Bråk om masker

Den senaste tiden

har det varit bråk mellan

poliserna och vissa lag

i herrarnas allsvenska i fotboll.

Bråket handlar om masker.

Folk går på matcher i allsvenskan för

att heja på sitt lag.

En del vill visa att de hejar

på sina lag extra mycket.

De gör saker för att det ska

bli bra stämning på läktarna.

Men ibland tänder de bengaler.

Det är en sorts fyrverkerier

som ryker i lagens färger.

Men bengaler är förbjudna.

Därför har personerna

som gör det masker.

Då kan poliserna inte se

vilka de är.

Men masker är också

förbjudna på matcher.

Per Engström är polis.

Han är chef och jobbar

med brott på läktarna.

Nyligen sa han att matcherna

i allsvenskan ska stoppas

om någon har mask på sig.

Det gjorde många arga.

De tycker att det är fel

att hela publiken

måste lämna matchen

för att några gör fel.

Flera lag i fotboll sa ifrån.

Då ändrade poliserna sig.

Matcherna ska inte stoppas.

Nu hoppas poliserna

att de kan komma överens

med fotbollslagen

om hur brott på läktaren

kan stoppas på annat sätt.

På torsdagen sa Per Engström

att han ska sluta.

Han ska jobba fram till året är slut.

ANTON ANDERSSON