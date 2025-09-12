Sport

Kamga kastar diskus i VM

Lördagen den 13 september
startar världsmästerskapen, VM,
i friidrott i Japan.

Flera svenskar är med.
En av dem är 26-åriga
Vanessa Kamga från Gävle.

Hon tävlar i att kasta diskus.
Hon är bäst i Sverige på det.
I juli kastade hon
65 meter och 67 centimeter.
Det är svenskt rekord.

Men hon tror
att hon kan kasta längre.

– Jag kan kasta
mer än en meter till.
Jag tror att jag
kan chocka alla,
säger Vanessa Kamga
till kanalen SVT.

Förra året tävlade hon
i de olympiska spelen, OS.
Det gick bra.
Hon kom på plats fem.

Den svensk som har
störst chans att vinna guld
i VM är Armand Duplantis.
Han tävlar i stavhopp.

Du kan se tävlingarna
på SVT och SVT Play.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

VM i friidrott år 2025

VM i friidrott
är i staden Tokyo i Japan
från den 13 september
till den 21 september.

35 svenskar ska tävla.
Några av dem är:

  • Julia Henriksson, löpning
  • Khaddi Sagnia, längdhopp
  • Fanny Roos, kula
  • Vanessa Kamga, diskus
  • Armand Duplantis, stavhopp
  • Daniel Ståhl, diskus
  • Perseus Karlström, gång
  • Andreas Almgren, löpning

12 september 2025

