Kamga kastar diskus i VM

Lördagen den 13 september

startar världsmästerskapen, VM,

i friidrott i Japan.

Flera svenskar är med.

En av dem är 26-åriga

Vanessa Kamga från Gävle.

Hon tävlar i att kasta diskus.

Hon är bäst i Sverige på det.

I juli kastade hon

65 meter och 67 centimeter.

Det är svenskt rekord.

Men hon tror

att hon kan kasta längre.

– Jag kan kasta

mer än en meter till.

Jag tror att jag

kan chocka alla,

säger Vanessa Kamga

till kanalen SVT.

Förra året tävlade hon

i de olympiska spelen, OS.

Det gick bra.

Hon kom på plats fem.

Den svensk som har

störst chans att vinna guld

i VM är Armand Duplantis.

Han tävlar i stavhopp.

Du kan se tävlingarna

på SVT och SVT Play.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR