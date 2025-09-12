Sport
Vanessa Kamga tävlar i att kasta diskus. Foto: TT
Vanessa Kamga är 26 år och kommer från Gävle. Foto: TT
Kamga kastar diskus i VM
Lördagen den 13 september
startar världsmästerskapen, VM,
i friidrott i Japan.
Flera svenskar är med.
En av dem är 26-åriga
Vanessa Kamga från Gävle.
Hon tävlar i att kasta diskus.
Hon är bäst i Sverige på det.
I juli kastade hon
65 meter och 67 centimeter.
Det är svenskt rekord.
Men hon tror
att hon kan kasta längre.
– Jag kan kasta
mer än en meter till.
Jag tror att jag
kan chocka alla,
säger Vanessa Kamga
till kanalen SVT.
Förra året tävlade hon
i de olympiska spelen, OS.
Det gick bra.
Hon kom på plats fem.
Den svensk som har
störst chans att vinna guld
i VM är Armand Duplantis.
Han tävlar i stavhopp.
Du kan se tävlingarna
på SVT och SVT Play.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
VM i friidrott år 2025
VM i friidrott
är i staden Tokyo i Japan
från den 13 september
till den 21 september.
35 svenskar ska tävla.
Några av dem är:
- Julia Henriksson, löpning
- Khaddi Sagnia, längdhopp
- Fanny Roos, kula
- Vanessa Kamga, diskus
- Armand Duplantis, stavhopp
- Daniel Ståhl, diskus
- Perseus Karlström, gång
- Andreas Almgren, löpning
12 september 2025