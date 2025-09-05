Sverige spelar kval till VM

VM i fotboll för herrar

är nästa sommar.

Tävlingen ska vara i länderna

Kanada, Mexiko och USA.

Före VM ska länder

från hela världen tävla

om vilka som får vara med.

De ska kvala.

Sverige spelar sin första match

i kvalet på fredagens kväll,

den 5 september.

De spelar mot Slovenien.

De andra länderna i Sveriges

grupp är Kosovo och Schweiz.

Landet som tar flest poäng

i gruppen går direkt till VM.

I de fyra senaste kvalen

har Sverige bara lyckats

gå vidare till VM en gång.

Men den här gången har Sverige

en bra chans att gå vidare.

Bara Schweiz är bättre

på organisationen Fifas lista.

Sverige har också två

av världens bästa spelare,

Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

Båda ska vara med i kvalet.

Två viktiga spelare saknas.

Det är Dejan Kulusevski

och Victor Nilsson Lindelöf.

Dejan Kulusevski är skadad.

Han kommer troligen

att missa alla matcher.

Victor Nilsson Lindelöf

brukar vara Sveriges kapten.

Men han har inte tränat

så mycket den senaste tiden.

Därför har Sveriges tränare

Jon Dahl Tomasson

valt att inte ha med

Victor Nilsson Lindelöf

i de första matcherna i kvalet.

Spelaren Isak Hien

ska vara kapten i stället.

