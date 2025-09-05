Sport
Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Foto: TT
Sverige spelar kval till VM
VM i fotboll för herrar
är nästa sommar.
Tävlingen ska vara i länderna
Kanada, Mexiko och USA.
Före VM ska länder
från hela världen tävla
om vilka som får vara med.
De ska kvala.
Sverige spelar sin första match
i kvalet på fredagens kväll,
den 5 september.
De spelar mot Slovenien.
De andra länderna i Sveriges
grupp är Kosovo och Schweiz.
Landet som tar flest poäng
i gruppen går direkt till VM.
I de fyra senaste kvalen
har Sverige bara lyckats
gå vidare till VM en gång.
Men den här gången har Sverige
en bra chans att gå vidare.
Bara Schweiz är bättre
på organisationen Fifas lista.
Sverige har också två
av världens bästa spelare,
Alexander Isak och Viktor Gyökeres.
Båda ska vara med i kvalet.
Två viktiga spelare saknas.
Det är Dejan Kulusevski
och Victor Nilsson Lindelöf.
Dejan Kulusevski är skadad.
Han kommer troligen
att missa alla matcher.
Victor Nilsson Lindelöf
brukar vara Sveriges kapten.
Men han har inte tränat
så mycket den senaste tiden.
Därför har Sveriges tränare
Jon Dahl Tomasson
valt att inte ha med
Victor Nilsson Lindelöf
i de första matcherna i kvalet.
Spelaren Isak Hien
ska vara kapten i stället.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
Sveriges matcher i kvalet till VM
- Den 5 september
Slovenien mot Sverige.
- Den 8 september
Kosovo mot Sverige.
- Den 10 oktober
Sverige mot Schweiz.
- Den 13 oktober
Sverige mot Kosovo.
- Den 15 november
Schweiz mot Sverige.
- Den 18 november
Sverige mot Slovenien.
Du kan se matcherna på sajten Viaplay.
