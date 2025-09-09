Sverige förlorade mot Kosovo

Nästa år är det

VM i fotboll för herrar.

Kvalet till VM har börjat.

I Sveriges grupp spelar

Schweiz, Slovenien

och Kosovo.

I måndags kväll spelade

Sverige mot Kosovo.

Matchen var i staden

Pristina i Kosovo.

Det gick dåligt för Sverige.

Kosovo vann med 2–0.

Det var oväntat.

Sverige har aldrig tidigare

förlorat mot Kosovo.

– Det finns inga ursäkter.

Vi spelade inte bra.

Kosovo var det bättre laget.

Det säger Jon Dahl Tomasson

som är ledare för

det svenska laget.

Tidigare i kvalet

har Sverige spelat

oavgjort mot Slovenien.

Nu blir det svårt för

Sverige att komma till VM.

Efter två matcher

har Sverige bara

en poäng i sin grupp.

8 SIDOR/TT