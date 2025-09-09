Sport

    Ledsna svenska spelare i matchen mot Kosovo. Foto: TT

    Jon Dahl Tomasson är ledare för det svenska laget i fotboll. Foto: TT

Sverige förlorade mot Kosovo

Nästa år är det
VM i fotboll för herrar.
Kvalet till VM har börjat.

I Sveriges grupp spelar
Schweiz, Slovenien
och Kosovo.

I måndags kväll spelade
Sverige mot Kosovo.
Matchen var i staden
Pristina i Kosovo.

Det gick dåligt för Sverige.
Kosovo vann med 2–0.
Det var oväntat.
Sverige har aldrig tidigare
förlorat mot Kosovo.

– Det finns inga ursäkter.
Vi spelade inte bra.
Kosovo var det bättre laget.

Det säger Jon Dahl Tomasson
som är ledare för
det svenska laget.

Tidigare i kvalet
har Sverige spelat
oavgjort mot Slovenien.

Nu blir det svårt för
Sverige att komma till VM.
Efter två matcher
har Sverige bara
en poäng i sin grupp.

8 SIDOR/TT

9 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. ononym skriver:
    9 september, 2025 kl. 10:40

    jvla dansk spion

    Svara
