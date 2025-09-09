Sport
Ledsna svenska spelare i matchen mot Kosovo. Foto: TT
Jon Dahl Tomasson är ledare för det svenska laget i fotboll. Foto: TT
Sverige förlorade mot Kosovo
Nästa år är det
VM i fotboll för herrar.
Kvalet till VM har börjat.
I Sveriges grupp spelar
Schweiz, Slovenien
och Kosovo.
I måndags kväll spelade
Sverige mot Kosovo.
Matchen var i staden
Pristina i Kosovo.
Det gick dåligt för Sverige.
Kosovo vann med 2–0.
Det var oväntat.
Sverige har aldrig tidigare
förlorat mot Kosovo.
– Det finns inga ursäkter.
Vi spelade inte bra.
Kosovo var det bättre laget.
Det säger Jon Dahl Tomasson
som är ledare för
det svenska laget.
Tidigare i kvalet
har Sverige spelat
oavgjort mot Slovenien.
Nu blir det svårt för
Sverige att komma till VM.
Efter två matcher
har Sverige bara
en poäng i sin grupp.
8 SIDOR/TT
9 september 2025
jvla dansk spion