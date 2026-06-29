Sport
Kanada firar sitt mål. Foto: Andre Penner/AP/TT
Kanada vann i slutspelet
Nu har slutspelet börjat
i VM i fotboll för herrar.
Det är sextondelsfinaler.
I slutspelet måste du
vinna varje match.
Annars är du
ute ur tävlingen.
I söndags var den första
matchen i slutspelet.
Kanada spelade mot Sydafrika.
Kanada gjorde mål
när det bara var
några minuter kvar.
De vann med 1–0.
De får spela vidare.
Sydafrika är ute ur tävlingen.
På tisdag kväll ska Sverige
spela sextondelsfinal
mot Frankrike.
VM är i Kanada,
USA och Mexiko.
Du kan se VM
på SVT och TV4.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Alla sextondelsfinaler i VM
Söndag
- Kanada mot Sydafrika 1–0
Måndag
- Brasilien mot Japan
- Tyskland mot Paraguay
Tisdag
- Nederländerna mot Marocko
- Elfenbenskusten mot Norge
- Sverige mot Frankrike
Onsdag
- Mexiko mot Ecuador
- England mot Kongo
- Belgien mot Senegal
Torsdag
- USA mot Bosnien Hercegovina
- Spanien mot Österrike
Fredag
- Portugal mot Kroatien
- Schweiz mot Algeriet
- Australien mot Egypten
Lördag
- Argentina mot Kap Verde
- Colombia mot Ghana
29 juni 2026
Sverige spelade ändå jätteduktigt!🥂🎉
Trevlig sommar Martin
och alla som läser 8 sidor!🌴☀️🌺
Trevlig sommar till dig Maja!
Ja, vi får se hur det går för Sverige i morgon.
Frankrike har ett väldigt bra lag.
Hälsningar från Martin på 8 Sidor