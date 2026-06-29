Kanada vann i slutspelet

Nu har slutspelet börjat

i VM i fotboll för herrar.

Det är sextondelsfinaler.

I slutspelet måste du

vinna varje match.

Annars är du

ute ur tävlingen.

I söndags var den första

matchen i slutspelet.

Kanada spelade mot Sydafrika.

Kanada gjorde mål

när det bara var

några minuter kvar.

De vann med 1–0.

De får spela vidare.

Sydafrika är ute ur tävlingen.

På tisdag kväll ska Sverige

spela sextondelsfinal

mot Frankrike.

VM är i Kanada,

USA och Mexiko.

Du kan se VM

på SVT och TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR