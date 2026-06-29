Sport

Några spelare springer på planen och är glada.

Kanada firar sitt mål. Foto: Andre Penner/AP/TT

Kanada vann i slutspelet

Nu har slutspelet börjat
i VM i fotboll för herrar.
Det är sextondelsfinaler.

I slutspelet måste du
vinna varje match.
Annars är du
ute ur tävlingen.

I söndags var den första
matchen i slutspelet.
Kanada spelade mot Sydafrika.

Kanada gjorde mål
när det bara var
några minuter kvar.
De vann med 1–0.
De får spela vidare.
Sydafrika är ute ur tävlingen.

På tisdag kväll ska Sverige
spela sextondelsfinal
mot Frankrike.

VM är i Kanada,
USA och Mexiko.
Du kan se VM
på SVT och TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Alla sextondelsfinaler i VM

Söndag

  • Kanada mot Sydafrika 1–0

Måndag

  • Brasilien mot Japan
  • Tyskland mot Paraguay

Tisdag

  • Nederländerna mot Marocko
  • Elfenbenskusten mot Norge
  • Sverige mot Frankrike

Onsdag

  • Mexiko mot Ecuador
  • England mot Kongo
  • Belgien mot Senegal

Torsdag

  • USA mot Bosnien Hercegovina
  • Spanien mot Österrike

Fredag

  • Portugal mot Kroatien
  • Schweiz mot Algeriet
  • Australien mot Egypten

Lördag

  • Argentina mot Kap Verde
  • Colombia mot Ghana
Laget står uppställt på planen innan match. Sveriges lag. Foto: Tony Gutierrez/AP/TT

29 juni 2026

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2 kommentarer
  1. Maja skriver:
    29 juni, 2026 kl. 11:12

    Sverige spelade ändå jätteduktigt!🥂🎉

    Trevlig sommar Martin
    och alla som läser 8 sidor!🌴☀️🌺

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 juni, 2026 kl. 11:16

      Trevlig sommar till dig Maja!

      Ja, vi får se hur det går för Sverige i morgon.
      Frankrike har ett väldigt bra lag.

      Hälsningar från Martin på 8 Sidor

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