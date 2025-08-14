Sverige
Det är stor risk för bränder i skog på en del platser i södra Sverige. Gammal bild. Foto: Mats Andersson/TT
Stor risk för skogsbränder
Det har varit varmt och
torrt på flera platser
i Sverige den senaste tiden.
Nu är det stor risk
för skogsbränder
i delar av södra Sverige.
Det varnar
myndigheten SMHI för.
SMHI skriver att det
är stor risk för skogsbränder
i delar av östra Götaland
och delar av Skåne och östra Svealand.
Varningen gäller
till och med fredag.
På Öland och en del
platser i norra Götaland
är det mycket stor risk
för skogsbränder.
Det har varit ovanligt
varmt i norra Sverige
den här sommaren.
Det har också varit
varmt ovanligt länge.
Städerna Haparanda och Jokkmokk
har haft den längsta
värmen på över hundra år.
I staden Pajala blev det
nytt rekord i värme.
Det kommer att bli
vanligare i framtiden
att det är så i norra Sverige.
Det beror på ändringar i klimatet.
Det visar en ny undersökning.
Undersökningen är gjord
av expert på väder
från sex länder.
