Det har varit varmt och

torrt på flera platser

i Sverige den senaste tiden.

Nu är det stor risk

för skogsbränder

i delar av södra Sverige.

Det varnar

myndigheten SMHI för.

SMHI skriver att det

är stor risk för skogsbränder

i delar av östra Götaland

och delar av Skåne och östra Svealand.

Varningen gäller

till och med fredag.

På Öland och en del

platser i norra Götaland

är det mycket stor risk

för skogsbränder.

Det har varit ovanligt

varmt i norra Sverige

den här sommaren.

Det har också varit

varmt ovanligt länge.

Städerna Haparanda och Jokkmokk

har haft den längsta

värmen på över hundra år.

I staden Pajala blev det

nytt rekord i värme.

Det kommer att bli

vanligare i framtiden

att det är så i norra Sverige.

Det beror på ändringar i klimatet.

Det visar en ny undersökning.

Undersökningen är gjord

av expert på väder

från sex länder.

8 SIDOR/TT