Sverige

En brandbil.

Det är stor risk för bränder i skog på en del platser i södra Sverige. Gammal bild. Foto: Mats Andersson/TT

Stor risk för skogsbränder

Det har varit varmt och
torrt på flera platser
i Sverige den senaste tiden.

Nu är det stor risk
för skogsbränder
i delar av södra Sverige.

Det varnar
myndigheten SMHI för.

SMHI skriver att det
är stor risk för skogsbränder
i delar av östra Götaland
och delar av Skåne och östra Svealand.

Varningen gäller
till och med fredag.

På Öland och en del
platser i norra Götaland
är det mycket stor risk
för skogsbränder.

Det har varit ovanligt
varmt i norra Sverige
den här sommaren.
Det har också varit
varmt ovanligt länge.

Städerna Haparanda och Jokkmokk
har haft den längsta
värmen på över hundra år.
I staden Pajala blev det
nytt rekord i värme.

Det kommer att bli
vanligare i framtiden
att det är så i norra Sverige.
Det beror på ändringar i klimatet.
Det visar en ny undersökning.

Undersökningen är gjord
av expert på väder
från sex länder.

8 SIDOR/TT

14 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Rr skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 10:22

    Varm är bra

    Svara
  2. Sofia skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 10:53

    Ja, det är fint.

    Svara
  3. 7sidor☑️ skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 11:20

    ojjj nej

    Svara
  4. u skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 11:32

    Värme är bra ibland

    Svara
  5. Andreas skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 12:48

    Våra Polska vänner hjälper oss om det skulle behövas

    Svara
  6. anass salman skriver:
    14 augusti, 2025 kl. 13:29

    Det var en jättebra nyheter.😀

    Svara
Kommentarer och regler
