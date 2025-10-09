Varmt i september

September var den tredje

varmaste månaden september

någonsin.

Det visar nya mätningar.

EUs experter i gruppen

Copernicus har gjort dem.

Deras undersökningar visar

att klimatet blir varmare.

Månaden september var

1,47 grader varmare

än temperaturen på 1800-talet.

Månaderna juli och augusti

var också väldigt varma i år.

Temperaturen får inte bli

mer än två grader varmare

jämfört med på 1800-talet.

Helst ska det inte bli mer

än 1,5 grader varmare.

Det har länderna i världen lovat.

Därför måste de minska sina utsläpp.

Men än så länge ökar utsläppen.

8 SIDOR/TT

