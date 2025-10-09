Sverige
Människor badar i Stockholm i september. Foto: Gabriella Bruske/TT
Varmt i september
September var den tredje
varmaste månaden september
någonsin.
Det visar nya mätningar.
EUs experter i gruppen
Copernicus har gjort dem.
Deras undersökningar visar
att klimatet blir varmare.
Månaden september var
1,47 grader varmare
än temperaturen på 1800-talet.
Månaderna juli och augusti
var också väldigt varma i år.
Temperaturen får inte bli
mer än två grader varmare
jämfört med på 1800-talet.
Helst ska det inte bli mer
än 1,5 grader varmare.
Det har länderna i världen lovat.
Därför måste de minska sina utsläpp.
Men än så länge ökar utsläppen.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2025
Det har blivit varmt även nu. Termometern på köksfönstret talar om att ute är det hela 19 grader varmt. Och det känns också varmt.
skönt
för dom brina jete mycckket