Sverige

En vik med vatten. Folk badar. Höghus syns i bakgrunden.

Människor badar i Stockholm i september. Foto: Gabriella Bruske/TT

Varmt i september

September var den tredje
varmaste månaden september
någonsin.

Det visar nya mätningar.
EUs experter i gruppen
Copernicus har gjort dem.
Deras undersökningar visar
att klimatet blir varmare.

Månaden september var
1,47 grader varmare
än temperaturen på 1800-talet.

Månaderna juli och augusti
var också väldigt varma i år.

Temperaturen får inte bli
mer än två grader varmare
jämfört med på 1800-talet.

Helst ska det inte bli mer
än 1,5 grader varmare.
Det har länderna i världen lovat.
Därför måste de minska sina utsläpp.
Men än så länge ökar utsläppen.

8 SIDOR/TT

Därför blir jorden varmare

9 oktober 2025

3 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 12:22

    Det har blivit varmt även nu. Termometern på köksfönstret talar om att ute är det hela 19 grader varmt. Och det känns också varmt.

    Svara
  2. v skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 12:36

    skönt

    Svara
  3. ayham skriver:
    9 oktober, 2025 kl. 13:06

    för dom brina jete mycckket

    Svara
