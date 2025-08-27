Straff för mord på mamma

I september förra året

blev en kvinna mördad i sitt hem.

Det hände i staden Eskilstuna.

Kvinnan var 27 år.

Hon var mamma till två barn.

Kvinnans man blev misstänkt

för att ha strypt henne till döds.

Mannens mamma

och flera andra personer

blev också misstänkta

för att ha med mordet att göra.

Nu har det varit en rättegång

i domstolen tingsrätten.

Kvinnans man, hans mamma

och fem andra personer

blir straffade med fängelse.

Kvinnans man får

livstids fängelse för mord.

Han är 37 år.

Mannens mamma får också

livstids fängelse.

Hon ska ha bestämt

att mordet skulle hända.

Hon är 55 år.

Mannens bror får

tolv års fängelse.

Fyra andra personer

blir dömda till fängelse

i upp till två år.

De straffas för att ha

skyddat familjen efter mordet.

Mordet ska ha haft

med heder att göra.

Kvinnan ville skilja sig

från sin man.

I stället blev hon mördad.

Kvinnan anmälde mannens familj

flera gånger före mordet.

Familjen ska ha hotat

och slagit henne.

Det berättade hon för poliserna.

Alla de dömda säger

att de inte har gjort brotten.

