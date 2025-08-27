Sverige
Personer som jobbat med rättegången. Foto: TT
Straff för mord på mamma
I september förra året
blev en kvinna mördad i sitt hem.
Det hände i staden Eskilstuna.
Kvinnan var 27 år.
Hon var mamma till två barn.
Kvinnans man blev misstänkt
för att ha strypt henne till döds.
Mannens mamma
och flera andra personer
blev också misstänkta
för att ha med mordet att göra.
Nu har det varit en rättegång
i domstolen tingsrätten.
Kvinnans man, hans mamma
och fem andra personer
blir straffade med fängelse.
Kvinnans man får
livstids fängelse för mord.
Han är 37 år.
Mannens mamma får också
livstids fängelse.
Hon ska ha bestämt
att mordet skulle hända.
Hon är 55 år.
Mannens bror får
tolv års fängelse.
Fyra andra personer
blir dömda till fängelse
i upp till två år.
De straffas för att ha
skyddat familjen efter mordet.
Mordet ska ha haft
med heder att göra.
Kvinnan ville skilja sig
från sin man.
I stället blev hon mördad.
Kvinnan anmälde mannens familj
flera gånger före mordet.
Familjen ska ha hotat
och slagit henne.
Det berättade hon för poliserna.
Alla de dömda säger
att de inte har gjort brotten.
8 SIDOR/TT
27 augusti 2025
Hon anmälde mannens familj flera gånger innan – och? Togs hon inte på allvar av polis och/eller socialen? Vilket ansvar/straff fick myndigheter som nonchalerade hennes anmälan? Och vad händer med barnen nu?
Vi får aldrig glömma fadime Sahindals som blev mördad av sin egen far.vi vill inte ha heders mord i Sverige. dom får inte komma hit och ha sina idiotiska traditioner att mörda.fy fan man blir så ARG.😡😡😡😡😡😡😡
Alltså vad är det för ociviliserad kultur kom till Sverige…på grund av de lider vi också!!!
Varför får vi inte se hur dessa mördare ser ut 8 sidor??
Hon anmälde mannens familj flera gånger innan och polisen gjorde ingenting?
Det är jätte konstigt!